İsrail Meclisi’nde ezan tartışması Filistinlilere ‘defolun’ diyen ırkçı Gvir salondan atıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail Meclisi, ezan sesinin susturulmasına ilişkin tartışmalı yasa tasarısını reddetti. İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, tartışmalı tasarı aleyhine oy kullandı. Tasarının reddedilmesine köpüren ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin asıllı milletvekillerine "Defolun, aileleriniz defolsun gitsin, terör destekçileri defolun" diye bağırarak hakaret edince salondan çıkarıldı.
İsrail Meclisi, camilerde ezan sesinin hoparlörle okunmasını engellemeye ve ses sistemlerine el konulmasına imkan tanıyan skandal yasa tasarısını reddetti.
Oylama öncesinde Filistin asıllı milletvekillerine hakaretler savuran ve oturum başkan yardımcısına da dil uzatan aşırılıkçı bakan genel kurul salonundan çıkarıldı.
REZİL TASARIYA 63 RET OYU ÇIKTI
Camilerin ses düzenini bakanlık iznine bağlayan, polise ekipmanlara el koyma yetkisi veren ve ağır para cezaları öngören tasarı yapılan oylamada 63 ret oyuna karşı 45 kabul oyuyla geri çevrildi. Hükümeti kurmakla görevlendirilen ismin ret oyu verdiği oylamada, Ultra-Ortodoks milletvekillerinin çoğunluğunun salonda bulunmaması dikkat çekti.
GENEL KURULDA HAKARET VE KOVULMA KRİZİ
Oylama sırasında tansiyonu yükselten Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin asıllı milletvekillerine bağırarak hakaret yağdırdı. Araya girmeye çalışan Meclis Başkan Yardımcısı Eitan Ginzburg'a da hakaret eden Ben-Gvir, oturumdan dışarı çıkarıldı; tasarıyı hazırlayan parti ise oylama sonrası muhalefeti hedef alan sert bir açıklama yayımladı.
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