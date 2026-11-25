Tiner dökülen soba bomba gibi patladı! 3 işçi hastanelik oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ağrı Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde sobayı tiner dökerek yakmaya çalışan işçilerin dikkatsizliği az kalsın canlarına mal oluyordu; şiddetli patlamayla birlikte çıkan yangında alevler çalışanların üzerine sıçrarken 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ağrı Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide tinerle tutuşturulmaya çalışılan sobada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı.
Ağrı'da faciadan dönüldü. Ağrı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamircisinde meydana gelen olayda, iş yerinde tiner kullanılarak tutuşturulmaya çalışılan soba, bir anda patladı.
ALEVLER KIYAFETLERİNE SIÇRADI
Sobadan çıkan alevler iş yerinde bulunan çalışanların kıyafetlerine sıçradı.
Tamircide çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.
3 KİŞİ YARALANDI
Olayda yaralanan H.K. (22), R.Y. (28) ve B.Ö. (18), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.4
İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.