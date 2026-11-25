"Hop Shoots" adıyla bilinen taze filizlerin sezonun ilk hasadında kilosu 1.000 avroya yani yaklaşık 55 bin liraya kadar ulaşan rakamlarla alıcı bulduğu bildirildi.

AVRUPA'DA LÜKS SOFRALARIN GÖZDESİ OLDU

Belçika, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa gastronomi dünyasının en pahalı ürünleri arasında gösterilen şerbetçiotu sürgünleri, baharın gelmesiyle birlikte düzenlenen açık artırmalarda sınırlı miktarlarda satışa çıkıyor. Görünümü kuşkonmazı andıran ve kendine has aromasıyla öne çıkan filizler, Michelin yıldızlı restoranların menülerinde sebzelerin trüfü olarak nitelendiriliyor ve genellikle deniz ürünlerinin yanında ya da özel başlangıç tabaklarında sunuluyor.

YILDA SADECE 3-4 HAFTA TOPLANABİLİYOR

Pazaryeri'nde şerbetçiotu kozalaklarının daha sağlıklı ve verimli gelişmesi amacıyla bahar aylarında yapılan budama sırasında kesilen sürgünlerin ticari değerinin yeterince bilinmemesi nedeniyle tarlada bırakıldığı veya hayvan yemi yapıldığı kaydedildi. Kırılgan yapıları sebebiyle makineyle toplanamayan ve yılda yalnızca 3 ila 4 hafta boyunca elle hasat edilebilen bu sürgünlerin, yoğun işçilik ve sınırlı arz nedeniyle Avrupa pazarında yüksek bedellerle alıcı bulduğu ifade edildi.