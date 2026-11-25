BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen panelde konuştu.

Destici, hiçbir öfke, kıskançlık, anlaşmazlığın, hiçbir gelenek ve hiçbir anlayışın, bir kadına yönelen şiddetin mazereti, bahanesi olamayacağını belirterek idam çağrısını yineledi.

"Mutlaka idam edilmelidir"

Mustafa Destici, "Meclis'te 2 milyon imzamız var. Verilmiş anayasa değişikliği teklifimiz, kanun teklifimiz var. Bir kadını, kızı, çocuğu istismar ettikten, taciz ettikten sonra öldüren kişi mutlaka idam edilmelidir. Bunun başka yolu yoktur" dedi.

Destici'nin mazlumların ve mağdurların yanından taraf yaptığı idam çağrısına Türkiye'den destek yağıyor.