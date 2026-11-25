Suudi Arabistan'a saldırı sonrası Türkiye'den jet hızında tepki
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans merkezini vuran Husilere tepki gösterdi. Bu saldırganlığa derhal son verilmesi çağrısında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Riyad’daki Kral Abdullah Finans Merkezi’ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” paylaşımında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.
Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Husiler tarafından dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Sivil tesisleri hedef alan, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemlerin derhal sona erdirilmesi yönündeki çağrının yinelendiği belirtilen açıklamada, "Husilerin devam eden saldırıları karşısında Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyor, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi teyit ediyoruz." denildi.
Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
AK Parti'den tepki
K Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sivil alanları hedef alan bu saldırganlık derhal son bulmalıdır."