Bayern Münih'ten Musiala açıklaması!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alman ekibi Bayern Münih, Jamal Musiala'nın menajerlik şirketiyle görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Musiala'nın iyileşme sürecinde tam destek alacağı ve görüşmelerin karşılıklı güven içerisinde sürdürüleceği belirtildi.
Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili son günlerde çıkan iddiaların ardından bir açıklama yaptı. Kulüp, Alman futbolcunun menajerlik şirketi ile görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, görüşmenin yapıcı geçtiği ifade edilirken, Musiala'nın sağlığının her şeyden önemli olduğu ve oyuncunun sahalara dönüş sürecinde tam destek alacağı aktarıldı.
Musiala'nın nörolojik belirtiler nedeniyle ilk kez 22 Nisan 2025 tarihinde muayene edildiği kaydedilirken, muayenenin, belirtilerin ilk kez ortaya çıkmasının hemen ardından yapıldığı aktarıldı.
Bayern Münih ile Musiala'nın menajerlik şirketi arasında görüşmelerin karşılıklı güven ve gizlilik çerçevesinde sürdürme konusunda anlaşmaya varıldı.