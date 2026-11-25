Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili son günlerde çıkan iddiaların ardından bir açıklama yaptı. Kulüp, Alman futbolcunun menajerlik şirketi ile görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, görüşmenin yapıcı geçtiği ifade edilirken, Musiala'nın sağlığının her şeyden önemli olduğu ve oyuncunun sahalara dönüş sürecinde tam destek alacağı aktarıldı.

Musiala'nın nörolojik belirtiler nedeniyle ilk kez 22 Nisan 2025 tarihinde muayene edildiği kaydedilirken, muayenenin, belirtilerin ilk kez ortaya çıkmasının hemen ardından yapıldığı aktarıldı.

Bayern Münih ile Musiala'nın menajerlik şirketi arasında görüşmelerin karşılıklı güven ve gizlilik çerçevesinde sürdürme konusunda anlaşmaya varıldı.