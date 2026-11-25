Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'na katıldı. Bakan Bolat, dünyada 2 milyara yakın Müslümanın yaşadığını söyleyerek, "Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturmaktadır. 2030 yılına kadar 540 milyon genç Müslüman, dünya nüfusu içinde yerini alacak. Bu çerçevede helal kavramı ve helal ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

"57 İSLAM ÜLKESİNİN BİRBİRLERİ İLE YAPTIKLARI DIŞ TİCARETİN TOPLAMI 979 MİLYAR DOLARDIR"

Bakan Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin geçen yıl dünya ekonomisinde toplamda ortalama büyüme oranının yüzde 4,1 olduğunu hatırlatarak, "Dünya ekonomisinin büyüme oranı ise geçen yıl yüzde 3,4'tü. Gelişmiş ülkelerin daha az, yüzde 2 civarında bir ortalamaydı. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin toplam milli gelirleri 10 trilyon dolar civarındadır. Bu rakam merkezi Ankara'da olan İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı SESRIC kuruluşumuzun rakamıdır ve dış ticarete baktığımızda 57 İslam ülkesinin birbirleri ile yaptıkları dış ticaretin toplamı 979 milyar dolardır. Bu rakam bu ülkelerin toplam dış ticaretlerinin yüzde 19,5'ini oluşturmaktadır. Bu da şu anlama gelmekte: 57 İslam ülkesinin dünya milli gelirinde yaklaşık 5 trilyon dolar civarında bir payı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya yükselttik. Bu yıl yüzde 27'lik bir pay var. İslam ülkeleriyle dış ticareti ve ekonomik ilişkileri geliştirme politikası çerçevesinde 2028 sonuna kadar İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İİT ÜYESİ ÜLKELERLE YILLIK DIŞ TİCARETİ GEÇEN YIL 136,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Bakan Bolat, Türkiye'nin İİT üyesi ülkelerle yıllık dış ticaretinin geçen yıl 136,5 milyar dolara yükseldiğinin altını çizerek, "Bu yıl daha ilk 10 ayda 122,8 milyar dolara yükseldi. Bu 10 ay kıyaslaması olarak yüzde 10'luk bir artışa denk gelmektedir. Bu çerçevede Müslüman nüfusun 2 milyar olduğunu düşündüğümüzde ve 540 milyon yeni gençlerin inşallah 2030'a kadar dünya Müslüman nüfusunun içinde artacak payını düşündüğümüzde çok büyük bir tüketim gücüne sahip olduğunu vurgulamamız gerekmektedir" dedi.

Bolat, helal ekonomi tüketim hacminin 2024'te yıllık yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "2029 sonuna kadar helal ekonominin hacminin 3,5 trilyon doları aşması tahmin edilmektedir" dedi.

Türkiye olarak 2017 yılında helal belgelendirme faaliyetlerinde standartlaşmayı ve güvenilirliği arttırmak için Helal Akreditasyon Kurumu'nu kurduklarını söyleyen Bakan Bolat, "HAK 2017'den sonra teşkilatlandı ve 2022 yılında geliştirilen mevzuat değişikliği ile helal belgesi verecek kuruluşların akreditasyon merkezi olarak görevini sürdürmektedir. Helal Akreditasyon merkezimizin uyguladığı standartlar İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kabul ettiği SMIIC standartlarıdır. Standardizasyon, metroloji ve akreditasyon alanında ortak bir kalite ve helal altyapısı oluşturmaktadır" dedi. Bakan Bolat, İslami finans sektörünün ayrı bir işlem olarak ulaştığı seviyesinin de 6 trilyon dolara ulaştığını vurguladı.