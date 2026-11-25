25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla valiliklerde görev değişikliğine gidildi.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığı emrine alınan 14 vali arasında Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da bulunması dikkat çekti.

20 MİLYON LİRALIK FON YATIRIMI İDDİASI

Gazeteci Timur Soykan, ekim ayında gündeme taşıdığı iddialarda, Akbıyık'ın yatırım fonlarına yaklaşık 20 milyon lira yatırdığını, söz konusu yatırımın değerinin ise 50 milyon liraya kadar yükseldiğini yazmıştı.

Soykan, Akbıyık'ın fondan zamanında çıkamadığını ve parasının tasfiye edilen fonlarda kaldığını öne sürmüştü.

EMRE TEZMEN İLE AYNI KAREDE

Akbıyık'ın, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tera Holding yöneticisi Emre Tezmen ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da gündeme gelmişti.

Söz konusu fotoğrafın Fethiye'de bir okul protokolü dolayısıyla yapılan paylaşımdan alındığı belirtilmişti.

Fon yatırımı iddialarıyla gündeme gelen Akbıyık, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnameyle İçişleri Bakanlığı emrine alındı.