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Suudi Arabistan'da darbe iddiası: Saray çevresinde çatışma sesleri!

Suudi Arabistan'da darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Prens Selman'ın sarayının çevresinde silah sesleri geldiği bildirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 22:29

YENİAKİT.COM.TR - Suudi Arabistan'da darbe girişimi olduğu iddia edildi. Sarayın çevresinde silah sesleri duyulurken, Suudi Kralı Selman kaçtığı ileri sürüldü ve Veliaht Prens Selman'ın ise sarayda olduğu iddia edildi.

Riyad'da patlamalar meydana gelirken Kral Selman Hava Kuvvetleri üssüne kaçabildiği iddia edildi. 

Riyad üzerinde savaş uçakları uçtuğu da iddialar arasında.

Saldırıda kullanılan silahların ağır ve ordu malı silahlar olduğu iddia ediliyor. Terör saldırısından ziyade planlı bir darbe girişimi olduğu ihtimali düşünülüyor.

Darbe girişiminin Velid Bin Talal'e bağlı Suudi Ulusal muhafızları tarafından yapıldığı iddia ediliyor. 

Wall Street Journal muhabirinin iddiasına göre ise saraya yaklaşan bir drone'un vurulduğu iddia edildi. Çatışmaların yoğunluğu ise bu iddiaları yalanlar nitelikte.

Sosyal medyanın kapatıldığı belirtilirken Arap basının ise suskun olması dikkat çekiyor.

ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan'da darbe girişiminde bulunan isim!

Suudi Arabistan'da sosyal medya erişime kapatıldı!

Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 22:29
  1. Suudi Arabistan'da darbe
  2. Suudi Arabistan
  3. Riyad

YORUM YAZ

  • Emekli48Emekli4817 dk önce
    ABD-İsrail destekli bir Firavun Sisi de Arabistana geliyor. Desenize.
  • 1453 islambul1453 islambul24 dk önce
    Mazlum müslümanların akıttığı goz yasinda bogulacaksiniz amerikan kopekleri
  • Yunus 16Yunus 1625 dk önce
    ABD KRALLIĞI YIKILSIN
  • nn25 dk önce
    ALLAHEMRİNE UYACAKADALETİ BU YOLDA SAĞLAYACAK KİTABINI BAŞ TACI YAPACAKBİR YÖNETİMVERSİNZALİMLERİN ARDINDA GİDENZALİME KULLUK YAPAN MUMUNU HOR GÖRÜP SÖMÜRÜKÖLESİYERİNE GÖREN ZALİM YALAKACİLARİ BELASİNİ BULSUN İSALLAH
  • FatihFatih26 dk önce
    İnş muvaffak olurlar keserler kafasını yavru coni nin
  • nurullahnurullah32 dk önce
    darbe destek ile yapılır. oyun kuruluyor.
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ36 dk önce
    inşaallah..bize tuzak düşünene Allah en büyüğünü verir
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