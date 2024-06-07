Suudi Arabistan’a petrol devi Aramco halka arzından 11,2 milyar dolar gelir! Devlet için dev katkı sağlıyor

Suudi Arabistan, devlet kontrolündeki petrol devi Aramco’nun ikinci halka arzından 11,2 milyar dolardan fazla gelir elde etmeye hazırlanıyor.

CNBC haberine göre şirket Cuma günü, teklif edilen 1,545 milyar hissenin tanesini 27,25 Suudi riyali (7,27 $) fiyatlandıracağını ve satışın Pazar günü gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Firmanın talep toplaması hisse başına 26,70 ile 29 Suudi riyali arasında bir aralıkta dolaşıma girildi.

Şirketin hisseleri, 30 Mayıs’taki ikincil halka arz duyurusundan bu yana yüzde 2′nin üzerinde kayıp yaşadı.

Aramco’nun en büyük hissedarları, yüzde 82′den fazla hisseye sahip olan Suudi hükümeti ve yüzde 16′ya sahip olan krallığın egemen varlık fonu Kamu Yatırım Fonu.

Son hisse satışından elde edilen gelirler, şu anda Vizyon 2030 ekonomik çeşitlendirme programı kapsamında bir dizi yüksek maliyetli altyapı projesini finanse eden Suudi hükümetine kaynak sağlayacak. Krallık, üç dilimli tahvil satışından şimdiden 12 milyar dolar topladı .

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Suudi Arabistan’ı petrol gelirlerine bağımlılıktan uzaklaştırmayı amaçlayan Vizyon 2030 planı, Veliaht Prens ve fiili lider Muhammed bin Salman’ın en önem verdiği proje. Ancak program, bünyesindeki projelerden sadece biri olan fütürist Neom şehrinin yaklaşık 500 milyar dolara mal olması nedeniyle oldukça fazla miktarda kaynağa ihtiyaç duyuyor.