Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'den onu almaya geliyor! Ziyaret sebebi belli oldu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Prens Selman Türkiye ile Bayraktar Akıncı SİHA tedariki için anlaşmaya geliyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'ye ziyaret düzenlemeye hazırlanıyor.
Lübnan basınından ortaya atılan iddia sonrası Prens Selman'ın bir ürün tedarilki için Türkiye'ye gelmeye hazırlandığı iddia edildi.
Lübnan merkezli Tactical Report, Suudi Arabistan'ın Bayraktar Akıncı SİHA satın almak istediğini yazdı.
Report tarafından hazırlanan haberde, "Askeri Sanayiler Genel Otoritesi'nin (GAMI), Türkiye ile insansız hava araçları tedariki konusunda görüşmeler başlatmak istediği bildiriliyor. Görüşmelerin, Türk teknoloji şirketi Baykar'ın ürettiği Bayraktar Akıncı insansız hava aracının satın alınmasına yönelik olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
Prens Selman ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra ağırlıklı olarak SİHA satışının gündeme geleceği belirtiliyor.