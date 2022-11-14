Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Endonezya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’ne katılacak.

Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan heyete Muhammed bin Selman başkanlık edecek.

Veliaht Prens ayrıca, yapılan davetlere cevaben bir dizi Asya ülkesini ziyaret edecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi söz konusu temaslarda bazı liderler ve ülke yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

G20 Nedir?

G20 platformu, dünyadaki sistemik öneme sahip 19 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ile Avrupa Birliğinden oluşmaktadır. Bu 19 ülkenin yanı sıra, her yıl belli sayıda ülke, dönem başkanlığını üstlenen ülke tarafından çeşitli toplantılara davet edilmektedir. G20’nin bir sekretaryası bulunmamakta, bu görev dönem başkanı ülke tarafından yürütülmektedir. Yani G20 toplantılarının yerinin, zamanının ve mekanının seçilmesi ve konukların ağırlanması gibi lojistik hizmetler ile toplantı gündemlerinin belirlenmesi ve bu toplantılara dair belgelerin hazırlanması dönem başkanı ülkenin sorumluluğundadır.

G20 açılımı nedir?

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.

G20 Toplantıları

G20 kapsamında bir yıl içerisinde çok sayıda toplantı düzenlenmektedir. Bunların en önemlisi ve en kapsamlı kararların alındığı toplantı, her yıl bir defa yapılan liderler zirvesidir. Zirve buluşmalarında, G20’ye üye olan ülkelerin liderleri ciddi politika taahhütlerinde bulunmaktadırlar. Bu taahhütler zirve bildirgesinde yazılı hale getirilmekte ve kamuoyuna ilan edilmektedir. Zirvede alınan kararların ön hazırlıkları ise yıl içerisinde gerçekleştirilen çeşitli üst düzey ve teknik toplantılarda yapılmaktadır. Bu toplantılar Finans ve Şerpa olmak üzere iki ana hat üzerinden yürütülmektedir.

G20’nin Finans hattı altında gerçekleştirilen üst düzey toplantılar “G20 Hazine/Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları” ve “G20 Bakan Yardımcıları ve Merkez Bankası Başkan Yardımcıları” toplantılarıdır. Bunların dışında çok sayıda çalışma grubu da yıl içerisinde bir araya gelerek finans ve ekonomi konularındaki teknik hazırlıkları yürütmektedir. Şerpa hattı altında ise Hazine/Maliye Bakanları dışındaki bakanların toplantıları ve ekonomi/finans dışı konulardaki çalışma gruplarının çalışmaları yer almaktadır. Yine Şerpa hattı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çok sayıda “yan hatlar” faaliyetlerini sürdürmektedir.

2022 yılı G20 Liderler Zirvesi 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya’nın Bali adasında gerçekleştirilecektir.

G-20’de Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, ve Avrupa Birliği Komisyonu yer alıyor.

Avrupa kıtasından sıralaması: Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu ve AB yer alırken, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Arjantin ve Brezilya yer almakta.

Diğer yandan, Asya-Pasifik bölgesinden Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya yer alırken, Afrika kıtasından Güney Afrika ve Orta Doğu bölgesinden Suudi Arabistan bulunmaktadır.

G-20 içinde yer alan ülkeler, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85’ini, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 75’ini ve ayrıca dünya nüfusunun yaklaşık 2/3’ünü temsil etmektedir.

G20 ülkeleri nelerdir?

G20 Liderler Zirvelerinin düzenlendiği (ve düzenleneceğinin açıklandığı) ülkeler şöyle sıralanıyor:

1999-2001 Kanada

2002 Hindistan

2003 Meksika

2004 Almanya

2005 Çin

2006 Avustralya

2007 G. Afrika

2008 Brezilya

2009 İngiltere

2010 G. Kore

2011 Fransa

2012 Meksika

2013 Rusya

2014 Avustralya

2015 Türkiye

2016 Çin

2017 Almanya

2018 Arjantin

2019 Japonya

2020 Suudi Arabistan

2021 İtalya

2022 Endonezya

2023 Hindistan

2024 Brezilya