Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'da
Veliaht Prens Muhammed bin Selman, G20 Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'ya gitti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Endonezya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’ne katılacak.
Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan heyete Muhammed bin Selman başkanlık edecek.
Veliaht Prens ayrıca, yapılan davetlere cevaben bir dizi Asya ülkesini ziyaret edecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi söz konusu temaslarda bazı liderler ve ülke yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
G20 Nedir?
G20 platformu, dünyadaki sistemik öneme sahip 19 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ile Avrupa Birliğinden oluşmaktadır. Bu 19 ülkenin yanı sıra, her yıl belli sayıda ülke, dönem başkanlığını üstlenen ülke tarafından çeşitli toplantılara davet edilmektedir. G20’nin bir sekretaryası bulunmamakta, bu görev dönem başkanı ülke tarafından yürütülmektedir. Yani G20 toplantılarının yerinin, zamanının ve mekanının seçilmesi ve konukların ağırlanması gibi lojistik hizmetler ile toplantı gündemlerinin belirlenmesi ve bu toplantılara dair belgelerin hazırlanması dönem başkanı ülkenin sorumluluğundadır.
G20 açılımı nedir?
20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.
G20 Toplantıları
G20 kapsamında bir yıl içerisinde çok sayıda toplantı düzenlenmektedir. Bunların en önemlisi ve en kapsamlı kararların alındığı toplantı, her yıl bir defa yapılan liderler zirvesidir. Zirve buluşmalarında, G20’ye üye olan ülkelerin liderleri ciddi politika taahhütlerinde bulunmaktadırlar. Bu taahhütler zirve bildirgesinde yazılı hale getirilmekte ve kamuoyuna ilan edilmektedir. Zirvede alınan kararların ön hazırlıkları ise yıl içerisinde gerçekleştirilen çeşitli üst düzey ve teknik toplantılarda yapılmaktadır. Bu toplantılar Finans ve Şerpa olmak üzere iki ana hat üzerinden yürütülmektedir.
G20’nin Finans hattı altında gerçekleştirilen üst düzey toplantılar “G20 Hazine/Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları” ve “G20 Bakan Yardımcıları ve Merkez Bankası Başkan Yardımcıları” toplantılarıdır. Bunların dışında çok sayıda çalışma grubu da yıl içerisinde bir araya gelerek finans ve ekonomi konularındaki teknik hazırlıkları yürütmektedir. Şerpa hattı altında ise Hazine/Maliye Bakanları dışındaki bakanların toplantıları ve ekonomi/finans dışı konulardaki çalışma gruplarının çalışmaları yer almaktadır. Yine Şerpa hattı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çok sayıda “yan hatlar” faaliyetlerini sürdürmektedir.
2022 yılı G20 Liderler Zirvesi 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya’nın Bali adasında gerçekleştirilecektir.
G-20’de Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, ve Avrupa Birliği Komisyonu yer alıyor.
Avrupa kıtasından sıralaması: Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu ve AB yer alırken, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Arjantin ve Brezilya yer almakta.
Diğer yandan, Asya-Pasifik bölgesinden Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya yer alırken, Afrika kıtasından Güney Afrika ve Orta Doğu bölgesinden Suudi Arabistan bulunmaktadır.
G-20 içinde yer alan ülkeler, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85’ini, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 75’ini ve ayrıca dünya nüfusunun yaklaşık 2/3’ünü temsil etmektedir.
G20 ülkeleri nelerdir?
G20 Liderler Zirvelerinin düzenlendiği (ve düzenleneceğinin açıklandığı) ülkeler şöyle sıralanıyor:
1999-2001 Kanada
2002 Hindistan
2003 Meksika
2004 Almanya
2005 Çin
2006 Avustralya
2007 G. Afrika
2008 Brezilya
2009 İngiltere
2010 G. Kore
2011 Fransa
2012 Meksika
2013 Rusya
2014 Avustralya
2015 Türkiye
2016 Çin
2017 Almanya
2018 Arjantin
2019 Japonya
2020 Suudi Arabistan
2021 İtalya
2022 Endonezya
2023 Hindistan
2024 Brezilya
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