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Dünya Suudi Arabistan ve Irak'ta 102 kişi daha öldü
Dünya

Suudi Arabistan ve Irak'ta 102 kişi daha öldü

Koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde Irak'ta 74, Suudi Arabistan'da ise 28 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:53:00 -
Suudi Arabistan ve Irak'ta 102 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini az da olsa kaybetti. Buna karşın dünya genelinde halen vaka sayıları artıyor ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan ve Irak’ta da veriler açıklandı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 28 kişi daha hayatını kaybetti ve 1069 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Son verilerle birlitke ülke genelinde toplam ölü sayısının 3 bin 813'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının ise 312 bin 924'e çıktığı belirtildi.

Aynı zamanda Suudi Arabistan’da 1148 kişi iyileşti. Ülkede toplam iyileşenlerin sayısı 287 bin 403 oldu.

Irak’ta 74 ölüm

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı da son verileri paylaştı. Buna göre ülkede, son 24 saat içerisinde 4 bin 177 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 223 bin 612'ye yükseldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 74 kişi daha öldü, virüs kaynaklı toplam can kaybı 6 bin 814 oldu.

3 bin 865 kişi daha iyileşerek Irak genelinde şifa bulanlarınd sayısı 164 bin 874'e ulaştı.

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