Suudi Arabistan kararı sonrası Yemen'deki krizi için Çin'e "daha büyük rol oynama" çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tümgeneral Sultan el-Arade, Çin'in Yemen krizinin çözümünde daha büyük bir rol oynamasını umduğunu belirterek, İran'a gerçek ve etkili bir baskı yapmasını istedi. Suudi Arabistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi sonrası, Yemendeki kriz devam ediyor.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tümgeneral Sultan el-Arade, 9 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de krizin çözümü için Çin'e daha büyük bir rol oynama çağrısında bulundu. Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Arade, Çin'in Yemen Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Shao Zheng ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede taraflar "ikili ilişkileri geliştirme ve iki kardeş ülke arasındaki ortak çıkarlara hizmet eden işbirliğini güçlendirmeyi" ele aldı.Pekin yönetiminin diplomatik çaba ve çalışmalarına değinen Arade, Çin'in Yemen krizinin çözümünde ve Husi milislerinin neden olduğu insani krize son vermede daha büyük bir rol oynamasını umduğunu ifade etti.Arade, Çin'den, Yemen'in iç işlerine sürekli müdahalesini, Husileri desteklemeyi, silah ve para yardımı yapmayı durdurması, barışın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi için çalışması adına İran'a "gerçek ve etkili bir baskı yapmasının" önemini vurguladı. Suudi Arabistan ve İran, 7 yıl kesintiye uğrayan diplomatik ilişkilerini Pekin'de yaptıkları görüşmenin ardından yeniden tesis etme kararını aldıklarını duyurmuştu.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

İlginizi çekebilir→ Türkiye kararı! Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşümü ile ilgili karar! Mayıs'tan resmen başlamış olacak→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO