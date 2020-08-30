Suudi Arabistan iki yeni gaz ve petrol yatağı buldu

Suudi Arabistan'da yönetim, ülkenin kuzeyinde iki yeni petrol ve doğal gaz yatağı keşfettiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, kuzey sınırındaki Ebrak et-Tulul bölgesinde gaz ve petrol, El-Cevf bölgesindeki El-Hacere Tepesi'nde ise gaz bulduğunu bildirdi.

Enerji Bakanı Selman, Ebrak et-Tulul'den 3 bin 189 varil petrol, Hacere Tepesi'nden ise günlük 16 milyon fit küp gaz, ve toplamda 3,5 milyon fit küp gaz çıkarılacağını duyurdu.

Bakan Selman, Aramco'nun bulunan yataklardaki toplam gaz ve petrol rezervinin belirlenmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Suudi Arabistan 2. sırada

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'nda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)ardından dünyada en çok petrol üreten ülke Suudi Arabistan olarak geçiyor.