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Ekonomi Rusya'dan maalesef kötü haber geldi, geri adım attı! Ukrayna duyurdu: Tahıl Girişimi yine durduruldu
Ekonomi

Rusya'dan maalesef kötü haber geldi, geri adım attı! Ukrayna duyurdu: Tahıl Girişimi yine durduruldu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 01:42:00 - 2023-06-02 01:48:36
Rusya'dan maalesef kötü haber geldi, geri adım attı! Ukrayna duyurdu: Tahıl Girişimi yine durduruldu

Rusya sözünde durmadı! Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov duyurdu! Rusya’nın Ukrayna limanlarından tahıl almayı planlayan gemilerin kayıtlarını gerekçesiz reddettiğini aktararak, "Tahıl Girişimi yine durduruldu" açıklamasını yaptı.

Ukrayna, Rusya'nın yeniden tahıl koridoru anlaşmasını durdurduğunu açıkladı. Ukrayna‘nın yenileme ve altyapı bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna‘ya ait limanlara gemi kayıtlarını bloke etmesi nedeniyle anlaşmanın durduğunu belirtti.

Ukrayna‘nın yenileme ve altyapı bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna‘ya ait limanlara gemi kayıtlarını bloke etmesi nedeniyle Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının yeniden durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık Facebook’ta yaptığı açıklamada, ''İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, Rus heyetinin anlaşma kapsamında bir filoyu kaydetmeyi gerekçesiz bir şekilde reddetmesi nedeniyle 1 Haziran için denetim planı hazırlamanın imkansız olduğunu duyurdu'' dedi.

Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının durumu hakkında sorulara cevap vermedi.

RUSYA YENİ TARİHE BAĞLI KALMADI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının iki ay uzatılmasını kabul ettiğini ifade etmişti. Fakat Rusya, bu tarihe bağlı kalmadı. Anlaşmanın iki ay kadar daha uzatılma kararından yalnızca 2 hafta sonra anlaşmayı durdurdu.
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DÜNYAYA MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından dünyanın merakla beklediği bir müjdeyi vermişti. Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:

"Bu vesile ile tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumu BM'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde İstanbul'da imzalanan anlaşmanın son uzatma süresi bitmek üzereydi.''

''Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler. Bunun için kendilerine müteşekkiriz.''

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