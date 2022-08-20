Suudi Arabistan basını resmen duyurdu: Türkiye'den transfer edeceğiz
Suudi Arabistan basını, El Ettifaq kulübünün Fenerbahçe'den Marcel Tisserand'ı kadrosuna katacağını yazdı.
Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan kulüplerinden El Ittifaq'a transfer olacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan kulüplerinden El Ittifaq'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Tisserand'ın El Ettifaq'a transferinde görüşmelerin olumlu ilerlediği ve önümüzdeki saatlerde noktalanacağı iddia edildi.