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Spor Suudi Arabistan basını resmen duyurdu: Türkiye'den transfer edeceğiz
Spor

Suudi Arabistan basını resmen duyurdu: Türkiye'den transfer edeceğiz

Suudi Arabistan basını, El Ettifaq kulübünün Fenerbahçe'den Marcel Tisserand'ı kadrosuna katacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 18:14:00 -
Suudi Arabistan basını resmen duyurdu: Türkiye'den transfer edeceğiz

Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan kulüplerinden El Ittifaq'a transfer olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan kulüplerinden El Ittifaq'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Tisserand'ın El Ettifaq'a transferinde görüşmelerin olumlu ilerlediği ve önümüzdeki saatlerde noktalanacağı iddia edildi.

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