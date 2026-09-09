Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Anma töreninde Hristiyan ayinlerini aratmayan skandal müzik detayı!

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreni, törende çalınan fon müzikleri nedeniyle sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Tören esnasında kullanılan müzik tercihleri, bazı kesimler tarafından Batı tarzı ayin ritüellerine ve kilise müziklerine benzetilerek eleştirildi. Yerli kültür ve geleneklere uymadığı gerekçesiyle tepki çeken müzik seçimi, törenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Kültüründen kopuk, Batı özentisi marjinal çevrelerin anma töreni adı altında sergilediği bu yabancılaşma vatandaşların büyük tepkisini çekti. Öz değerlerimizle bağdaşmayan bu garip manzaraya ilişkin sosyal medyada, "Kendi medeniyetine, kendi inancına bu kadar mı yabancılaştınız?" yorumları yapıldı.