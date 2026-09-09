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Medya Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Anma töreninde Hristiyan ayinlerini aratmayan skandal müzik detayı!
Medya

Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Anma töreninde Hristiyan ayinlerini aratmayan skandal müzik detayı!

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Tören esnasında kullanılan müzik tercihleri, bazı kesimler tarafından Batı tarzı ayin ritüellerine ve kilise müziklerine benzetilerek eleştirildi. Yerli kültür ve geleneklere uymadığı gerekçesiyle tepki çeken müzik seçimi, törenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreni, törende çalınan fon müzikleri nedeniyle sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Tören esnasında kullanılan müzik tercihleri, bazı kesimler tarafından Batı tarzı ayin ritüellerine ve kilise müziklerine benzetilerek eleştirildi. Yerli kültür ve geleneklere uymadığı gerekçesiyle tepki çeken müzik seçimi, törenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Kültüründen kopuk, Batı özentisi marjinal çevrelerin anma töreni adı altında sergilediği bu yabancılaşma vatandaşların büyük tepkisini çekti. Öz değerlerimizle bağdaşmayan bu garip manzaraya ilişkin sosyal medyada, "Kendi medeniyetine, kendi inancına bu kadar mı yabancılaştınız?" yorumları yapıldı.

 

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Yorumlar

Büyük olasılık uyuşturucu kullanıyordu. Yakalanan Artiz ! lerin çoğu kadınlı erkekli uyuşturucu bağımlısı çıkmıyor mu?

Tabii bunların gerçek artistlerle bir alakaları yok. Nefis ve iman terbiyesi yoksunları. Işi fahişeliğe kadar götürüp pişkinliğe vuruyorlar. Uyusturucu kumar ve fuhusta ipin ucu kaçtı. Gaztecisinden tut iş adamı Artiz akademisyen sade vatandaş siyasetçi mafya her türlüsü bu bataklıkta. Türkiye maalesef uyuşturucu merkezi oldu. Allah c.c. sonumuzu hayır eylesin.
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