Netanyahu işgal ettiği Suriye toprağından tehditler savurdu! “Tüm bölgeyi kontrol ediyoruz”

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri varlığı devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal ordusunun kontrolü altında bulunan Suriye topraklarına gitti.

Netanyahu'ya İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai eşlik etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan görüntülerde Netanyahu'nun bölgedeki İsrail askerleriyle bir araya geldiği ve Suriye'nin güneyine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu görüldü.

“Daha önce hiç sahip olmadığımız bir kontrol”

Netanyahu, işgal altındaki bölgeden yaptığı açıklamada İsrail ordusunun kontrol sahasının genişliğini açıkça dile getirdi.

Şeyh Dağı'ndan Yarmuk bölgesine kadar uzanan hattı işaret eden Netanyahu:

“Hermon Dağı'nın zirvesinden Yarmuk'a ve buradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.”

Netanyahu söz konusu durumu İsrail açısından “daha önce hiç sahip olmadığımız mutlak bir kontrol” sözleriyle tanımladı.

Suriye sınırından tehditler savurdu

Netanyahu açıklamasında Suriye topraklarındaki İsrail askeri varlığının devam edeceğinin mesajını da verdi.

İsrail'in “terör ordusu” olarak nitelendirdiği herhangi bir silahlı yapılanmanın sınır hattına yerleşmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, işgal ordusunun bölgedeki varlığını güvenlik gerekçesiyle savunmaya çalıştı.

İran'ı da hedef aldı

Siyonist Netanyahu'nun Suriye'deki açıklamalarının bir diğer hedefi İran oldu.

Netanyahu, İsrail'in İran hükümetini yenilgiye uğratmaya “çok yakın” olduğunu öne sürdü ve Tel Aviv yönetiminin bu hedefe ulaşmakta kararlı olduğunu ifade etti.

Böylece Netanyahu, Suriye'deki işgal bölgesinden hem Şam'a hem de Tahran'a yönelik mesajlar verdi.

Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye topraklarına girdiler

İsrail ordusu, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye topraklarındaki askeri varlığını genişletmişti.

İşgal ordusu, İsrail ile Suriye arasındaki BM gözetimindeki tampon bölgeye girerken bununla yetinmeyerek Suriye'nin güneyindeki başka bölgelerde de askeri varlık oluşturdu.

İsrail askerleri o tarihten bu yana Suriye topraklarındaki mevcudiyetini sürdürüyor.

Şam yönetimi ise İsrail'e defalarca çağrıda bulunarak askerlerini Suriye topraklarından çekmesini istedi.

BM'den İsrail hakkında ağır değerlendirme

Netanyahu'nun Suriye'deki işgal bölgesine yaptığı ziyaret, Birleşmiş Milletler tarafından İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmenin yapıldığı döneme denk geldi.

BM komisyonu bu hafta yayımladığı değerlendirmede, İsrail'in Suriye'nin güneyinde giderek genişleyen askeri varlığının “savaşçı bir işgal” niteliği taşıdığını bildirdi.

Komisyon ayrıca İsrail güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği bazı eylemlerin savaş suçu teşkil edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin çekilme çağrılarına rağmen İsrail ordusunun bölgedeki varlığını sürdürmesi ve Netanyahu'nun şimdi işgal altındaki Suriye topraklarına bizzat giderek “mutlak kontrol” açıklaması yapması, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki askeri varlığını kalıcılaştırma niyetine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.