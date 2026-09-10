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AK Parti MKYK toplandı

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AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, Türkiye’nin farklı illerinden kadın belediye başkanları AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Öte yandan bugün AK Parti’ye yeni belediye başkanlarının katılması bekleniyor. 3’ü CHP’den, 1’i Yeniden Refah Partisi’nden olmak üzere toplam 4 belediyenin AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

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