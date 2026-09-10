İnanılmaz ama gerçek: Müfredata girdi: Okullarda İslam nefreti dersi

TAHSİN HAN

Sözde medeni Amerika’nın laikleri, İslam nefretini yeni bir boyuta taşıyarak devlet eliyle müslüman düşmanlığını ders kitaplarına sokuyor. Londra merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin haberine göre, ABD’nin Teksas eyaletinde İslam karşıtlığı ve Müslüman nefreti artık doğrudan devlet okullarında müfredat haline getiriliyor. Teksas Eyalet Eğitim Kurulu, Cumhuriyetçilerin ezici çoğunluğuyla lise öğrencilerine İslam’ı “radikal” ve “acımasız” bir din olarak öğretecek yeni sosyal bilgiler müfredatını kabul etti. Yaklaşık beş milyon öğrenciyi doğrudan etkileyecek olan bu karar, ABD’deki sistematik İslam düşmanlığının eğitim kanalıyla yeni nesillere enjekte edilmesi olarak değerlendiriliyor.

HRİSTİYANLIK YÜÇELTİLİRKEN İSLAM HEDEF ALINIYOR

2030-2031 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek skandal düzenleme, taraflı ve ayrımcı bir tarih anlatısını zorunlu kılıyor. Yeni müfredat kapsamında İncil pasajları zorunlu okuma metni haline getirilirken, Hristiyanlığın tarihi süreçleri olumlanarak sunulacak. Buna karşılık, erken dönem İslam tarihi tamamen “şiddet”, “kölelik” ve “kadın esareti” parantezine alınacak; Müslümanların tarihsel seferleri “vahşi” olarak nitelendirilecek. Hristiyan dünyasının geçmişte yürüttüğü yıkıcı savaşlar için aynı ifadelerin kullanılmaması ise uygulanan çifte standardı ve İslam düşmanlığını gözler önüne seriyor. Ayrıca 11 Eylül saldırıları da siyasi ve sosyolojik nedenlerinden soyutlanarak, doğrudan “radikal İslam” güdüsüyle yapılmış eylemler olarak ders kitaplarına girecek.

MÜSLÜMAN KARŞITI CADI AVI

Eğitim kurulunun bu kararı, Teksas’ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott’ın uzun süredir yürüttüğü Müslüman karşıtı sert politikaların bir devamı niteliğinde. Abbott yönetimi; Dallas-Fort Worth Havalimanı’ndaki abdest alma alanları projesini iptal ettirmekle kalmamış, Doğu Plano’daki Müslüman konut projesini “Şeriat Şehri” diyerek hedef göstermiş ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gibi insan hakları örgütlerini hedef alarak Müslümanların eyalette mülk edinmesini engellemeye çalışmıştı. Senatör Ted Cruz gibi isimlerin de destek verdiği bu çizgi, eyalette Müslüman nefretini kurumsallaştıran en büyük faktör olarak öne çıkıyor.

NEFRET DERS KİTAPLARINDA

Teksas meclisinin Müslüman milletvekili Salman Bhojani ve CAIR, karara çok sert tepki gösterdi. CAIR yaptığı açıklamada, devlet okullarının görevinin belirli bir dini hedef almak ve aşağılamak olmadığını belirterek, “Eğer bir devlet, öğretmenleri Hristiyanlığın yerli halkların soykırımından veya cadı yakmalardan sorumlu olduğunu anlatmaya zorlasaydı buna da karşı çıkardık. Yapılan şey, nefretin ön yargılarla ders kitaplarına girmesidir” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

ABD Anayasası’nın din ve devlet işlerinin ayrılığı ilkesini açıkça ihlal eden bu adım, Teksas’ta Müslümanlara yönelik nefreti tırmandırma potansiyeli nedeniyle büyük endişe uyandırıyor.