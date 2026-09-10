Sanık kürsüsünde uyuşturucu itirafı! Mehmet Akif Ersoy hakim karşısında günah çıkardı!

Duruşmada savunma yapan Ersoy, "Gizlemeye çalıştım ama evet uyuşturucu kullandım! Hatamı kabul ediyorum. 8 senede 15 kez uyuşturucu içtim. Ben kendime o kadar dikkat ediyorum ki kimse beni görmesin diye... Dedektiflik yapan olursa beni görmüştür, doğrudur" sözleriyle zehir kullanımını açıkça itiraf etti. Sanık Ersoy ayrıca, "Bu kadınların geçmişte benimle ilişkisi olduğu için bu durumda olmalarına çok üzüldüm" diyerek mağdurları hedef alan bir savunma hattı çizdi.

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‘Mehmet Akif Suç Örgütüne’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Mehmet Akif Ersoy duruşmada savunma yaptı.

Sanık Ersoy, "Ben dosyadaki mağdurlara çok üzüldüm. Bu kadınların geçmişte benimle ilişkisi olduğu için bu durumda olmalarına çok üzüldüm" dedi. Savunmasına devam eden Ersoy, "İlk ifademde uyuşturucu kullandığımı reddettim. Uzun süredir kullanmıyordum. 8 senede 15 kez uyuşturucu içtim. Hatamı kabul ediyorum. Ben, kendime o kadar dikkat ediyorum ki, kimse beni görmesin diye. Benim kullandığım doğrudur. Dedektiflik yapan olursa beni görmüştür, doğrudur" dedi.