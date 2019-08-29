Latin Amerika'nın geleneksel tatlılarından biri olan süt reçeli ülkemizde de popüler hale geldi. Nefis kokusu ve leziz tadıyla damakları şenlendirecek süt reçelini evlerinizde zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. "Süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli tarifi" sorusunun yanıtı haberimizin detaylarında gizli.

Süt reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 litre süt

2 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı karbonat

1 adet çubuk vanilya

Öncelikle sütü derin bir tencere alın.

Çubuk vanilyayı ortadan ikiye kesin ve sütün içerisine atın.

Ocağın altını açın ve sütün kaynamasını bekleyin.

Süt kaynamaya başlar başlamak tencereye sütü ilave edin.

Şeker eridikten sonra çubuk vanilyayı sütten çıkarın.

Sütün neredeyse tencerede üçte ikisi kalana kadar pişirmeye devam edin.

Sütü ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Süt azalınca ocağın altını kısın ve tencereye karbonatı ilave edin.

Reçel kısık ateşte 30-35 dakika piştikten sonra ocağın altını kapatın.

Reçel sıcakken hızlıca kavanozlara boşaltın.

Reçel soğuduktan sonra kavanozların kapaklarını kapatın ve leziz tatlınızı buzdolabına kaldırın.

Süt reçeli ile kahvaltılarınızı şenlendirebileceğiniz gibi bu lezzetli tatlı ile kurabiyelerinizi, keklerinizi ya da dondurmalarınızı süsleyebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.