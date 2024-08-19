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Kadın - Aile Süt ile varis tedavisi resmen doğal ilaç: Öyle bir şey ki... Çiğ süt yöntemi şaşırttı
Kadın - Aile

Süt ile varis tedavisi resmen doğal ilaç: Öyle bir şey ki... Çiğ süt yöntemi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 22:32:00 - 2024-08-19 23:22:58
Süt ile varis tedavisi resmen doğal ilaç: Öyle bir şey ki... Çiğ süt yöntemi şaşırttı

Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki

Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki damarlarda oluşur.
Bazen acılı ve ağrılı süreçler olsa da çok ilerlemediği sürece varisle yaşama normal olarak devam edilebilir. Varis çok ayakta duran kişiler, kilolu kişilerde, fazla zorlama ile egzersiz yapan kişilerde ve hamilelerde görülmektedir.

Süt İle Varislerden Kurtulun

1 Su bardağı süt
Yarım kalıp sabunu
Yapılışı:
Kalıp sabunu rendeleyerek ılık süt içinde eritiyoruz.
Bir pamuk yardımıyla aşağıdan yukarı doğru iyice sürüyoruz.

Öylece kremi çekmesini bekliyoruz.

Nasıl Uygulanır:

Bu kür haftada 3 kez tüm varisler iyileşene kadar devam edilir.
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Süt Kolay emilmesini sağlarken, Kalıp sabunu doğal içeriği ile kan dolaşımını hızlandırarak damarların temizlenmesini sağlar.

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