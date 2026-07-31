Süt ile varis tedavisi ile kurtulun: Eşi benzeri görülmemiş uygulama! Öyle bir şey ki, kat kat etki yapacak...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki damarlarda oluşur. günümüzde kadını, erkeği en etkili varis tedavisi arıyor. Varise karşı adeta kalkan olan doğal içeriğinin kullanılmasına dair işte uygulamalar... Uzmanlar tarafından yıllarca önerilen uygulamalardan olan süt ile varis tedavisi bu şekilde hazırlanıyor. Görenlerden takdir topluyor.
Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki damarlarda oluşur.
Bazen acılı ve ağrılı süreçler olsa da çok ilerlemediği sürece varisle yaşama normal olarak devam edilebilir. Varis çok ayakta duran kişiler, kilolu kişilerde, fazla zorlama ile egzersiz yapan kişilerde ve hamilelerde görülmektedir.
Süt İle Varislerden Kurtulun.
1 Su bardağı süt.
Yarım kalıp sabunu.
Nasıl Uygulanır:
Bu kür haftada 3 kez tüm varisler iyileşene kadar devam edilir.
Süt Kolay emilmesini sağlarken, Kalıp sabunu doğal içeriği ile kan dolaşımını hızlandırarak damarların temizlenmesini sağlar. Varis, toplardamar içindeki kapakçıkların bozulmasıyla ortaya çıkan fiziksel bir sorundur.
Kadın - Aile
Cilt beyazlatıcı maske: Sadece 15 dakikaya 3 malzemeyle yapılan kolay yol! Patates sayesinde olur
Kadın - Aile
15 dakikada tüylerinizden tamamen kurtulun: Bununla sürecekleri o şey öyle bir şey ki... 2 yol var
Kadın - Aile
Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden 2 dakikada kurtaran sprey: kaçıran sirke 1 saat içinde yok ediyor
Kadın - Aile
Beyaz saçlara hangi renk boya gider? Güney Koreli kadınlar değiştirmek için yapar: Yapan bu renge döner
{relation id:2014153 slug:'cilt-beyazlatici-maske-sadece-15-dakikaya-3-malzemeyle-yapilan-kolay-yol-patates-sayesinde-olur'}