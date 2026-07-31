İran, ‘ABD’nin savaş suçuna ortak olma’ diye uyarmıştı Bulgar Bakan: Üslerimiz her tehdide karşı güvenli

İran’ın, topraklarını terör devleti ABD'nin saldırgan operasyonlarına açmaması yönündeki net uyarısına rağmen Sofya yönetimi küstah tutumunu sürdürüyor. Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev, ABD yakıt ikmal uçaklarının konuşlandırıldığı Bezmer Hava Üssü'nde her türlü güvenlik önleminin alındığını belirterek, Washington'ın savaş makinesine sığınak olmaya devam edeceklerini ilan etti.

İRAN, KOMŞUYU İKAZ ETMİŞTİ

İran, ABD askeri uçaklarına ev sahipliği yapma planları nedeniyle Bulgaristan'a doğrudan uyarıda bulunarak, topraklarının Tahran'a yönelik operasyonlar için üs olarak kullanılmasına izin vermemesini istemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin saldırılarına verilecek herhangi bir desteğin Bulgaristan'ı Tahran'ın "saldırganlık ve savaş suçları" olarak nitelendirdiği eylemlere ortak edeceğini dile getirmişti.

SOFYA YÖNETİMİ EMPERYALİST EFENDİLERİNİN SAFINDA!

Tahran'ın bu haklı ve somut uyarısına rağmen geri adım atmayan Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ise Bezmer Hava Üssü'ndeki güvenlik tedbirlerinin tehdit seviyesinin üzerinde olduğunu öne sürdü. ABD askeri unsurlarını koruma sevdasına düşen Sofya hükümeti, aldığı bu kararla bölgeyi ateşe atan ABD saldırganlığının yanında saf tuttuğunu bir kez daha tescilledi.