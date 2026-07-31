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Gündem Rus gemisi sürüklenmişti! İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı
Gündem

Rus gemisi sürüklenmişti! İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı

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Rus gemisi sürüklenmişti! İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanlıca önlerinde makine arızası yaparak karaya doğru sürüklenen yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Kıyı Emniyeti ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından tehlike atlatıldı ve Boğaz trafiği yeniden ulaşıma açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaparak karaya sürüklenen yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

RUSYA'DAN GELEN GEMİ KARAYA SÜRÜKLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan geminin Kanlıca önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTI

Geminin 22 bin ton demir cevheri yüklü olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sao Tome and Principe bayraklı, 154 metre boyundaki 'Hacı Hüseyin' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-8 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır."

 

GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kargo gemisi Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle çekilerek demirletildi. Geminin güvenli bölgeye alınmasının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı.

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