Etimesgut’tan İstanbul’a uzanan rüşvet hattı! Erdal Beşikçioğlu’ndan “iki otobüs parası” talebi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/40163 sayılı soruşturması kapsamında müşteki olarak ifade veren inşaat firması sahibi F.K., Etimesgut Belediyesinde ruhsat işlemleri üzerinden toplandığını ileri sürdüğü paraların bir bölümünün İstanbul’a gönderildiğini söyledi.

F.K., rüşvet olarak alındığını belirtiği paraların miktarına göre paylaştırıldığını ifade ederek, “Paraların bir kısmı belediye içerisinde, diğer kısmı İstanbul’da CHP yönetimi tarafından pay edilir” diye konuştu.

Müşteki, İmar Müdürü Serpil Zengin’in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Zengin’in belirli aralıklarla İstanbul’a giderek paraları dağıttığını öne süren F.K., bu seyahatlerin ayda birkaç kez gerçekleştirildiğini bildirdi.

500 BİN DOLAR, 320 BİN DOLAR, 160 BİN DOLAR

F.K., ifadesinde ruhsat işlemleri karşılığında talep edildiğini veya ödendiğini bildiği yüksek miktarları tek tek anlattı.

Müştekinin ifadesine göre;

E.G., bölgede yaptığı 2 bin dairelik proje için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar verdi.

A.T.’den 32 villalık projesi karşılığında 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi.

A.A., Bağlıca’daki 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdi.

M.A.’nın Yapracık’taki 1+1 konut projesi için mimarlar üzerinden 7 milyon lira teslim etti.

F.K., E.A. ve E.K. başta olmak üzere başka müteahhitlerden de ruhsat işlemlerinin tamamlanması karşılığında para talep edildiğini savundu.

RUHSAT KARŞILIĞI 5-6 MİLYON LİRA TALEBİ

F.K., Bağlıca’da yürüttüğü 34 villalık projenin ruhsat sürecinde İmar Müdürü Serpil Zengin tarafından belediyeye çağrıldığını belirtti. Zengin’in odasında yapılan görüşmede kendisinden ruhsat karşılığında 5 ila 6 milyon lira istediğini iddia eden müşteki, bu talebi kabul etmediğini ve aralarında tartışma yaşandığını anlattı.

F.K., daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun kendisini makamına davet ettiğini belirterek, Kerimoğlu’nun da ruhsat işlemi karşılığında açıkça 4 milyon lira istediğini ifade etti. Müşteki, Kerimoğlu’nun para talebinin Erdal Beşikçioğlu’nun bilgisi ve talimatı doğrultusunda yapıldığını söylediğini kaydetti.

BEŞİKÇİOĞLU: “İKİ OTOBÜS PARASINI GETİRECEKSİN”

İfadedeki en dikkat çekici iddialardan biri, Etimesgut Belediyesi önünde Erdal Beşikçioğlu ile F.K. arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşme oldu. Müşteki, belediye önünde karşılaştığı Erdal Beşikçioğlu’nun kendisine ruhsat karşılığında para vermediğini söylediğini kaydetti.

F.K., Beşikçioğlu’nun belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek: “İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin.” dediğini bildirdi. F.K., talebi kesin bir dille reddettiğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını anlattı.

PARALAR DOLAR VE ALTIN OLARAK ELDEN ALINDI

F.K., para tahsilatlarının belediyenin İmar Müdürlüğünde çalışan bazı mimarlar aracılığıyla yapıldığını kaydetti. Müştekinin anlatımına göre mimarlar, müteahhitlerle sivil araçlarda yüz yüze görüşüyor; talep edilen paralar dolar veya altın olarak elden teslim alınıyordu.

F.K., özellikle 1+1 daire projelerinin onay tarihlerinden önceki banka hareketlerinin incelenmesi hâlinde şüpheli para trafiğinin ortaya çıkarılabileceğini belirtti. Müşteki, bu yapının Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu’nun bilgisi ve kontrolü altında faaliyet gösterdiğini kaydetti.

ZABITA MÜDÜRÜ, “BRANDA”YI İNDİRMEMEK İÇİN 100 BİN LİRA İSTEDİ

F.K., Yapracık’taki 260 dairelik projesinde bulunan reklam brandalarının yerinde kalması için Zabıta Müdürü Zülküf Sancar’ın kendisinden 100 bin lira istediğini söyledi. Talebi kabul etmemesinin ardından zabıta ekiplerinin inşaat alanına gönderildiğini belirten müşteki, reklam brandalarının tamamının söküldüğünü anlattı.

Müşteki, zabıta ekiplerinin farklı tarihlerde inşaat alanına gelerek para istediğini; ödeme yapılmaması hâlinde inşaatın devamını engelleyecek işlemler tesis edeceklerini söylediklerini beyan etti. F.K., olayların çalışanları tarafından görüntülendiğini ve video kayıtlarının savcılığa sunduğu CD içerisinde bulunduğunu ifade etti.

DERNEK ÜZERİNDEN “RUHSAT TAHSİLATI” İDDİASI

Müşteki F.K., rüşvet ağı olarak nitelendirdiği yapının Etimesgut Müteahhitler Derneği üzerinden de işletildiğini ileri sürdü. F.K., ruhsat alamayan müteahhitlerin derneğe yönlendirildiğini söyledi.

Müşteki, ruhsat işlemlerinin hızlandırılması vaadiyle para alındığını, daha sonra bu paranın belediye başkanı dâhil olmak üzere belediyedeki yöneticiler arasında paylaştırıldığını belirtti.

ETİMESGUT BELEDİYESİ MÜTEAHHİTLERE ‘KÖK SÖKTÜRÜYORDU’

Daha önce devam eden ruhsat ve iskân işlemlerinin zarar görmesinden çekindiği için ayrıntılı beyanda bulunamadığını anlatan F.K., Etimesgut Belediyesinin kendilerine “kök söktürdüğünü” belirterek şikâyetçi olmaya karar verdiğini söyledi.