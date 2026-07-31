Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ifade verdi! Farklı isimler aynı teraneler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 sayılı soruşturma kapsamında oyuncular Eda Ece Tuncer, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’nun ifadeleri alındı.

Üç oyuncuya, 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneğine yönelik destekleri, sosyal medya paylaşımları, yaptıkları bağışlar ve Haluk Levent’le ilişkileri soruldu.

İfadelerde isimlerin birbirinden farklı biçimlerde AHBAP’la temas kurdukları, ancak soruşturma konusu iddialardan haberdar olmadıklarını savundukları görüldü.

“ŞEVVAL SAM BİZİ HALUK LEVENT’E KARŞI UYARDI”

Eda Ece Tuncer, 6 Şubat depremleri sırasında “Yasak Elma” dizisinin çekimlerinde olduklarını ve ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini anlattı.

Rol arkadaşı Şevval Sam’ın kendilerini Haluk Levent konusunda kesin şekilde uyardığını belirten Eda Ece, Sam’ın Haluk Levent’in geçmişi nedeniyle güvenilemeyeceğini söylediğini aktardı.

Haluk Levent’le daha önce hiç tanışmadığını, telefon numarasının dahi kendisinde bulunmadığını ifade eden Eda Ece, deprem sürecinde ve sonrasında Levent’le hiçbir irtibat kurmadığını söyledi.

“AHBAP’I ÖYLE BİR YOK SAYDIK Kİ…”

Eda Ece, dizi ekibi olarak topladıkları oyuncak, kıyafet ve diğer ihtiyaç malzemelerini kendi imkânlarıyla deprem bölgesine gönderdiklerini anlattı. Depremzedeleri hastanelerde ve Darülacezede ziyaret ettiklerini belirten oyuncu, bu ziyaretlere herhangi bir dernekle gitmediklerini ve basını çağırmadıklarını söyledi.

Eda Ece, “Şevval Sam bizi Haluk Levent’in kötü niyetinden korumuş” şeklindeki beyanının ardından, birçok ünlü gibi yardım motivasyonlarını AHBAP’a yönlendirebileceklerini ancak bunu yapmadıklarını ifade etti.

Oyuncu, “Biz set olarak AHBAP’ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık” dedi. AHBAP’ın devlet kurumlarına rakip olarak parlatılıp parlatılmadığı konusunda bilgisinin olmadığını söyleyen Eda Ece, kamuoyunda Kızılay ve AFAD’a rakip olduğu yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini belirtti.

ÖDÜL TÖRENİNDEKİ SÖZLERİ İÇİN GÖZYAŞLARIYLA ÖZÜR

Eda Ece’ye, Haziran 2023’te düzenlenen ELLE Style Awards ödül töreninde kullandığı, “Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık” anlamındaki sözleri de soruldu.

Sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını belirten Eda Ece, duygusal konuşmasını bir şakayla bitirmek istediğini ancak haddini aştığını kabul etti. İfade sırasında ağladığı tutanağa geçen oyuncu, depremzedelerin kendisine kırılmasının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

Eda Ece, sözleri nedeniyle defalarca özür dilediğini belirterek, “Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem” dedi. AHBAP’a veya Haluk Levent’e hiçbir yardımda bulunmadığını vurgulayan oyuncu, ifadeye çağrıldığı için teşekkür ettiğini ve uzun zamandır kendisini anlatmak istediğini söyledi.

KEREM BÜRSİN: 200 BİN LİRA BAĞIŞLADIM

Kerem Bürsin ise Haluk Levent’le hiçbir tanışıklığının bulunmadığını, depremden önce veya sonra yüz yüze görüşmediklerini söyledi.

Deprem döneminde sosyal medya hesaplarından hem AHBAP’ın hem de AFAD’ın hesap bilgilerini paylaştığını belirten Bürsin, o tarihte AHBAP’ı AFAD ve Kızılay gibi bir yardım kuruluşu olarak değerlendirdiğini anlattı.

AHBAP lehine paylaşım yapması için hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini ifade eden Bürsin, derneğe şahsen 200 bin lira bağış yaptığını söyledi.

Bağışın nasıl kullanıldığına ilişkin menajeri aracılığıyla bilgi istediklerini ve kendilerine makbuz benzeri bir belge gönderildiğini belirten oyuncu, belgenin içeriğini hatırlamadığını kaydetti.

“PARA FARKLI AMAÇLA KULLANILDIYSA BEN DE MAĞDURUM”

Kerem Bürsin, yaptığı bağışın kendilerine söylenenden farklı bir şekilde kullanılmış olması hâlinde kendisinin de mağdur olduğunu belirtti. Haluk Levent’in sosyal medya paylaşımlarını farklı amaçlarla kullanmış olmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Bürsin, AHBAP’ın hiçbir programına veya etkinliğine katılmadığını ifade etti.

Bürsin’in avukatı da İspanya’daki hayranlarının oyuncunun bilgisi dışında para toplamış olabileceğini ancak müvekkilinin miktar, hesap ve kullanım amacı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Avukat, söz konusu paraların depremzedelere ulaştırılmak yerine şahsi veya suç teşkil eden faaliyetlerde kullanılmış olması hâlinde Haluk Levent’ten şikâyetçi olduklarını beyan etti.

İREM HELVACIOĞLU: YARDIMLARIN AKIBETİNİ BİLEMEZDİK

İrem Helvacıoğlu ise Haluk Levent’i 2021 yılında İzmir’de meydana gelen orman yangınları sırasında tanıdığını söyledi. O dönemde ormanda yaşayan hayvanların tedavi ve beslenme ihtiyaçları için maddi ve manevi destek verdiğini anlatan Helvacıoğlu, Haluk Levent’le herhangi bir samimiyetinin olmadığını ve kendisini yaklaşık 2-3 yıldır görmediğini belirtti.

6 Şubat depremleri sırasında AHBAP’a herhangi bir maddi bağış yapmadığını söyleyen oyuncu, firmalarla görüşerek çocuk bezi ve benzeri ihtiyaçların temin edilmesine aracılık ettiğini anlattı. Helvacıoğlu, ihtiyaç sahibi bölgeleri ve uygun fiyat veren firmaları dernek yetkililerine bildirdiğini, satın alma ve sevkiyat işlemlerini ise yetkililerin yürüttüğünü ifade etti.

Yardımların gerçekten yerine ulaşıp ulaşmadığının kendileri gibi gönüllüler tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını söyleyen oyuncu, yalnızca dernek yetkililerinin verdiği bilgiler ve depremzedelerden gelen sosyal medya mesajları üzerinden bilgi sahibi olduklarını belirtti.

“DEVLET KURUMLARINI HEDEF ALMADIM”

İrem Helvacıoğlu, hiçbir paylaşımında devlet kurumlarını hedef almadığını vurguladı. Kızılay ve AFAD başta olmak üzere devlet kurumlarının yardım faaliyetlerine destek vermeye çalıştığını belirten oyuncu, kendisi için yardım kuruluşlarının isimlerinden çok depremzedelerin ihtiyaçlarına en kısa sürede ulaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

AHBAP Derneğinin yardım faaliyeti dışında başka amaçlarla hareket ettiğini soruşturmayla öğrendiğini belirten Helvacıoğlu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Yardım faaliyetlerinden hiçbir maddi kazanç elde etmediğini vurgulayan oyuncu, “Gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken kaynakları kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını yürekten isterim” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çok yönlü olarak devam ederken, ifadelerde yer alan beyanların soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi. Adı geçen kişiler hakkındaki iddialar ve cezai sorumluluklar, soruşturma sonucunda elde edilecek delillere göre belirlenecek.