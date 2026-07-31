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Gündem Göçmenlere TOMA'lar ile müdahale! Taşlı gazlı çatışma ortalığı savaş alanına çevirdi!
Gündem

Göçmenlere TOMA'lar ile müdahale! Taşlı gazlı çatışma ortalığı savaş alanına çevirdi!

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Göçmenlere TOMA'lar ile müdahale! Taşlı gazlı çatışma ortalığı savaş alanına çevirdi!

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte (Ceuta) sınırında yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler ile Fas güvenlik güçleri arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Fas'ın Fenidek kentinden sınıra akın eden göçmen grubu ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken, sınır hattı adeta yangın yerine döndü.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı olarak geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ile Fas güvenlik güçleri arasında sınır bölgesinde olaylar yaşandı.

Fas'taki Hespress internet sitesinin haberine göre, Fas'ın Fenidek şehrinden Sebte’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Fas güvenlik güçleri sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve TOMA’larla müdahale etti, göçmenler ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Düzensiz göçmenlerin sınırdaki bazı araçları ateşe verdiği, güvenlik güçlerinin ise olaylara karışan çok sayıda düzensiz göçmeni de gözaltına aldığı belirtildi.

 

- Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Fas’tan, Sebte’ye geçmeye çalışan en az 34 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. 

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