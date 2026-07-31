  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan'dan cesur adım Mısır'daki İHA saldırısını İran mı yaptı? Tahran'dan resmi açıklama geldi Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı 'Mursi'yi koruyamadık,sıra Gannuşi'de mi?' Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı! DEM’li Koçyiğit’e böyle tepki gösterdi: '28 Şubat Generalleriyle Yarışıyorsunuz!' 31 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 31 Temmuz 2024: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi (Hamas Lideri) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kritik atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de! Siyonist kumpas patladı! İran Dimyat’taki provokasyonu deşifre etti!
Dünya Rum Kesimi’nde bir cengaver çıktı! Siyonistin afişine en güzel muamele
Dünya

Rum Kesimi’nde bir cengaver çıktı! Siyonistin afişine en güzel muamele

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rum Kesimi’nde bir cengaver çıktı! Siyonistin afişine en güzel muamele

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde seçim kampanyası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne taşındı. İsrailli adayların seçim billboardları Güney Kıbrıs'ta çeşitli noktalarına asılırken, Başbakanlık için adı geçen Gandhi Eisenkot'un seçim afişi, Filistin bayrağının renklerine boyandı.

İsrail 27 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlere hazırlanırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrail'deki siyasi partilere ait seçim billboardları dikkat çekmeye başladı. Güney Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerine İsrail'de seçimlere katılan adaylara ait billboardlar yerleştirildi. İsrail'de başbakanlığa aday olan eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi'nin kurucusu Gandhi Eisenkot'un seçim afişi, Larnaka Havalimanı yakınlarında bir otoyola asıldı. Ancak bu durum, tepki ve tartışmalara yol açtı. Eisenkot'un seçim afişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından Filistin bayrağının renkleriyle boyandı.

RUS KESİMİNDEKİ İSRAİL VARLIĞI

Son 2 yılda Güney Kıbrıs'a yerleşen İsrail vatandaşlarının sayısındaki artış ve İsraillilerin adadaki gayrimenkul ile çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tepkileri beraberinde getirmişti.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki ve 29 Aralık 2022'de göreve başlayan hükümetin görev süresini tamamlamasıyla birlikte ülkede 1988 yılından bu yana ilk kez genel seçimler zamanında gerçekleştirilecek.

Almanya: İsrail’e yaptırıma karşıyız! Ne diyetmiş arkadaş öde öde bitmedi!
Almanya: İsrail’e yaptırıma karşıyız! Ne diyetmiş arkadaş öde öde bitmedi!

Dünya

Almanya: İsrail’e yaptırıma karşıyız! Ne diyetmiş arkadaş öde öde bitmedi!

Amaç, Türkiye üzerinden oy kazanmak: İsrail tiyatrosu Atina sahnesinde!
Amaç, Türkiye üzerinden oy kazanmak: İsrail tiyatrosu Atina sahnesinde!

Dünya

Amaç, Türkiye üzerinden oy kazanmak: İsrail tiyatrosu Atina sahnesinde!

Beter olun beter! İsrail ordusunda intiharlar durmuyor
Beter olun beter! İsrail ordusunda intiharlar durmuyor

Dünya

Beter olun beter! İsrail ordusunda intiharlar durmuyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!

Gündem

Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!

Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor
Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor

Dünya

Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23