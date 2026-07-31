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Siyaset CHP’li Başkan Bingöl’den İBB’ye ‘yıkım’ resti: Tuzla’daki dayatmalara boyun eğmeyeceğim!
Siyaset

CHP’li Başkan Bingöl’den İBB’ye ‘yıkım’ resti: Tuzla’daki dayatmalara boyun eğmeyeceğim!

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CHP’li Başkan Bingöl’den İBB’ye ‘yıkım’ resti: Tuzla’daki dayatmalara boyun eğmeyeceğim!

CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP’li İBB’ye tepki göstererek, “50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. Sorun çözümsüz değildir; çözülmesini istemeyenlerin dayatmalarına da boyun eğmeyeceğim” paylaşımında bulundu. CHP’li Barış Yarkadaş bu çıkışı, “AK Parti’ye geçişin ilanı” olarak yorumladı.

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl’ün paylaşımını sosyal medya hesabından değerlendiren CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş ise, “CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, '50 bin kişinin evsiz kalmasına izin vermeyeceğim' diyerek bu konudan sorumlu tuttuğu İBB’ye gönderme yaptı. Bu video geçen hafta TV 100’de duyurduğum 'AK Parti’ye geçiş'in de açık bir ilanı… Koşullar ne olursa olsun bir CHP’linin başka bir partiye geçmesini doğru bulmam onaylamam” diyerek Bingöl’ün mesajını AK Parti’ye geçişin işareti olarak yorumladı.

İBB’YE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sevgili Komşularım, Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık. Tüm Tuzlalıların ilçemizin geleceğini tehdit eden bu sorun hakkında her şeyi bilmeye hakkı var! Bundan sonra susmayacağım ve bütün gerçeği olduğu gibi sizlere anlatacağım. Benim öncelikli görevim ve sorumluluğum Tuzlalının hakkını ve hukukunu korumaktır. Sorun çözümsüz değildir; çözülmesini istemeyenlerin dayatmalarına da boyun eğmeyeceğim. Tuzlalılar müsterih olsunlar, 50 bin insanı evsiz bırakmanın vebalini asla boynuma almayacağım” ifadeleriyle CHP’li İBB’nin sorunun çözümüne katkı sunmamasına tepki gösterdi.

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