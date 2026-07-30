  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zekeriya Say yazdı: Takunyalı Özel! "Biz dini yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız" Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele İslam'la dalga geçip başörtüsü karşıtlığı yapıyordu... Önder Sav CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı! "Yardım etmek istemişlerdi" Seyir tepesinde başlayan tartışma faciayla sonuçlandı Mansur’un suyu hasta etti İşsizlik rakamları açıklandı! Genç nüfustaki oran dikkat çekti Anketler de yalan vaatler de... Biz sıcaktan kavrulurken Arjantin kara gömüldü! Turist araçları kar altında kaldı O ilimize yabancı akını! İkamet alanların sayısı yüzde 8 arttı
Gündem Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’
Gündem

Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’

Başbakanlık görevini bırakırken, “Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanı’mız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak” diyen, ancak parti kurduktan sonra 6’lı masa ittifakına katılarak Erdoğan’ı iktidardan indirmeye çalışan Davutoğlu’nun DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nden gelen "Bizimle yol yürüyün" tekliflerini geri çevirip "Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmam" cevabını verdiği iddia edildi.

Başbakanlık görevini bırakırken Recep Tayyip Erdoğan aleyhine konuşmayacağını açıklayan ancak daha sonra Gelecek Partisi'ni kurarak muhalefet saflarında yer alan Ahmet Davutoğlu'nun radikal bir karar aldığı iddia edildi. DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden gelen ittifak ve iş birliği tekliflerini geri çeviren Davutoğlu'nun, siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre DEVA ve Yeniden Refah partilerinin "Bizimle yol yürüyün" çağrılarını reddeden Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresine ve muhataplarına net mesajlar verdiği belirtildi. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu kararla birlikte Davutoğlu'nun aktif parti siyasetini sonlandırma niyetinde olduğu aktarıldı.

"Bu Saatten Sonra Cumhurbaşkanının Karşısında Olmam"

Geçmişte yaptığı "Ağzımdan Cumhurbaşkanımız aleyhine tek söz duymayacaksınız" açıklamasını hatırlatan kararda Davutoğlu'nun, "Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmam" diyerek tavrını netleştirdiği iddia edildi. Eski Başbakan'ın bu hamlesi siyasette yeni bir sayfanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!
Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!

Gündem

Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!

Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi
Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi

Gündem

Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23