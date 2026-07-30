Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’

Başbakanlık görevini bırakırken Recep Tayyip Erdoğan aleyhine konuşmayacağını açıklayan ancak daha sonra Gelecek Partisi'ni kurarak muhalefet saflarında yer alan Ahmet Davutoğlu'nun radikal bir karar aldığı iddia edildi. DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden gelen ittifak ve iş birliği tekliflerini geri çeviren Davutoğlu'nun, siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre DEVA ve Yeniden Refah partilerinin "Bizimle yol yürüyün" çağrılarını reddeden Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresine ve muhataplarına net mesajlar verdiği belirtildi. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu kararla birlikte Davutoğlu'nun aktif parti siyasetini sonlandırma niyetinde olduğu aktarıldı.

"Bu Saatten Sonra Cumhurbaşkanının Karşısında Olmam"

Geçmişte yaptığı "Ağzımdan Cumhurbaşkanımız aleyhine tek söz duymayacaksınız" açıklamasını hatırlatan kararda Davutoğlu'nun, "Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmam" diyerek tavrını netleştirdiği iddia edildi. Eski Başbakan'ın bu hamlesi siyasette yeni bir sayfanın habercisi olarak değerlendiriliyor.