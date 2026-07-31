  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mısır'daki İHA saldırısını İran mı yaptı? Tahran'dan resmi açıklama geldi Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı 'Mursi'yi koruyamadık,sıra Gannuşi'de mi?' Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı! DEM’li Koçyiğit’e böyle tepki gösterdi: '28 Şubat Generalleriyle Yarışıyorsunuz!' 31 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 31 Temmuz 2024: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi (Hamas Lideri) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kritik atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de! Siyonist kumpas patladı! İran Dimyat’taki provokasyonu deşifre etti! Trump’ın savaş çığırtkanlığına ABD Senatosu’ndan yeşil ışık! Tahran’a yönelik tehdide onay verildi!
Dünya Afrika ülkelerine büyük saygısızlık! ABD Dışişleri Bakanlığından skandal harita
Dünya

Afrika ülkelerine büyük saygısızlık! ABD Dışişleri Bakanlığından skandal harita

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Afrika ülkelerine büyük saygısızlık! ABD Dışişleri Bakanlığından skandal harita

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkelerinin yerlerini ve sınırlarını yanlış gösteren haritanın kullunarak büyük bir skandala imza attı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yanlış Afrika haritasına ilişkin yaptığı açıklamada sunumu hazırlayan kişinin Afrika ülkeleri hakkında en ufak bir bilgisinin bulunmadığını belirterek “Yanlış haritanın Afrikalı ortaklarımız dahil olmak üzere konferansa katılan katılımcılarda oluşturduğu kafa karışıklığı nedeniyle tüm sorumluluğu üstleniyoruz" dedi.

CNN'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, AIDS 2026 konferansındaki sunumda kullanılan yanlış Afrika haritasına ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, Afrika ülkelerini yanlış gösteren haritanın kullanılmasının "talihsiz bir hata" olduğunu belirtti. Söz konusu haritanın sunumdan önce Afrika ülkeleri hakkında en ufak bir bilgisi bulunmayan ekipteki bir kişi tarafından "alelacele" değiştirildiğini savunan yetkili, "Bu durumun, Afrikalı ortaklarımız dahil olmak üzere katılımcılarda yarattığı kafa karışıklığı nedeniyle tüm sorumluluğu üstleniyoruz" ifadesini kullandı.

YERLERİ DE SINIRLARI DA YANLIŞ

Medyadaki haberlere göre söz konusu haritada, ABD'nin sağlık yardımı yaptığı ülkeler olarak Nijerya, Mozambik, Uganda, Fildişi Sahili, Malavi ve Kamerun yer almıştı. Öte yandan, ülkelerin haritadaki yerleri ve sınırları yanlış gösterilmişti. Söz konusu haritanın, yapay zeka şirketi OpenAI araçlarıyla yapıldığı da öne sürülmüştü.

Trump’ın savaş çığırtkanlığına ABD Senatosu’ndan yeşil ışık! Tahran’a yönelik tehdide onay verildi!
Trump’ın savaş çığırtkanlığına ABD Senatosu’ndan yeşil ışık! Tahran’a yönelik tehdide onay verildi!

Gündem

Trump’ın savaş çığırtkanlığına ABD Senatosu’ndan yeşil ışık! Tahran’a yönelik tehdide onay verildi!

İran ordusu ABD ekipmanının bulunduğu üssü hedef aldı
İran ordusu ABD ekipmanının bulunduğu üssü hedef aldı

Gündem

İran ordusu ABD ekipmanının bulunduğu üssü hedef aldı

AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!
AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!

Dünya

AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!

Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor
Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor

Dünya

Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23