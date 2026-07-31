Afrika ülkelerine büyük saygısızlık! ABD Dışişleri Bakanlığından skandal harita
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkelerinin yerlerini ve sınırlarını yanlış gösteren haritanın kullunarak büyük bir skandala imza attı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yanlış Afrika haritasına ilişkin yaptığı açıklamada sunumu hazırlayan kişinin Afrika ülkeleri hakkında en ufak bir bilgisinin bulunmadığını belirterek “Yanlış haritanın Afrikalı ortaklarımız dahil olmak üzere konferansa katılan katılımcılarda oluşturduğu kafa karışıklığı nedeniyle tüm sorumluluğu üstleniyoruz" dedi.
CNN'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, AIDS 2026 konferansındaki sunumda kullanılan yanlış Afrika haritasına ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, Afrika ülkelerini yanlış gösteren haritanın kullanılmasının "talihsiz bir hata" olduğunu belirtti. Söz konusu haritanın sunumdan önce Afrika ülkeleri hakkında en ufak bir bilgisi bulunmayan ekipteki bir kişi tarafından "alelacele" değiştirildiğini savunan yetkili, "Bu durumun, Afrikalı ortaklarımız dahil olmak üzere katılımcılarda yarattığı kafa karışıklığı nedeniyle tüm sorumluluğu üstleniyoruz" ifadesini kullandı.
YERLERİ DE SINIRLARI DA YANLIŞ
Medyadaki haberlere göre söz konusu haritada, ABD'nin sağlık yardımı yaptığı ülkeler olarak Nijerya, Mozambik, Uganda, Fildişi Sahili, Malavi ve Kamerun yer almıştı. Öte yandan, ülkelerin haritadaki yerleri ve sınırları yanlış gösterilmişti. Söz konusu haritanın, yapay zeka şirketi OpenAI araçlarıyla yapıldığı da öne sürülmüştü.
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