839 bin lira ceza yediği ses sistemini belediyenin önünde benzin döküp yaktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ortağı, üç yıl içerisinde 3 kez yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle yazılan 839 bin liranın üzerindeki cezaya tepki için otomobille getirdiği ses sistemini belediyenin önünde benzin dökerek yaktı. Belediyeden yapılan açıklamada “Binamız önünde gerçekleştirilen ve kamu güvenliğini tehdit eden bu eylem asla kabul edilemez. Olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlenmiş olup, kişiler hakkında tüm hukuki ve cezai süreçler başlatılmıştır” denildi.