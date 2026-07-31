  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dalgalar 700 bin avroyu sahile attı! Tatilciler plajda servet buldu Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış ‘Ana muhalefet olduk’ itirafı! FETÖ'de Yeni Parti sevinci Gelecek göremedi bıraktı! Firari hainler, Özel’in peşine takıldı! FETÖ’den YP’ye alkış ve destek yağmuru AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim! Bakan Yumaklı duyurdu: Fethiye yangını kontrol altına alındı Türkiye'nin ihracatı haziranda rekor artış yaptı! 25 milyar dolara dayandı Başörtülü anneye iğrenç sözler: "Daha fazla üremeyin Yobazsınız" AKİT yazdı laikçi yobaz tutuklandı İran ordusu ABD ekipmanının bulunduğu üssü hedef aldı
Dünya Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti
Dünya

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

Filistin resmi ajansı'na göre, sabah saatlerinden itibaren Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, sabah saatlerinden itibaren Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Terörist İsrail, güvenlik önlemleri bahanesiyle Mescid-i Aksa’nın kapıları ve Eski Şehir çevresine çok sayıda takviye kuvvet konuşlandırdı.

İsrail, 28 Şubat'ta İran İslam Cumhuriyeti'ne başlattığı saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmış, 41 gün sonra 9 Nisan’da tekrar açmıştı.

Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail ayrıca Gazze'ye saldırılarına başladığı son 3 yıldır işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya ulaşarak cuma namazı kılmasına sıkı kısıtlamalar uygulayarak, izin vermiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23