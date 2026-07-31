AGD ve MGV’den Filistin’e destek etkinliği: Çocuklar kıyamda zafer yakında!
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Edirne’de cuma namazı çıkışı, İsrail’in işgali altındaki Filistin halkına destek amacıyla çocukların katıldığı basın açıklaması yapıldı. ‘Çocuklar Kıyamda Zafer Yakında’ sloganıyla düzenlenen açıklamayı okuyan Aybars Eymen, “Gazze'de bombalar sustuğunda, çocuklar korkusuzca uyuyabildiğinde, analar evlat acısı yaşamadığında, işte o zaman gerçek huzur gelecektir. O güne kadar susmak yok, geri durmak yok, vazgeçmek yok” dedi.