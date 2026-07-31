AGD ve MGV’den Filistin’e destek etkinliği: Çocuklar kıyamda zafer yakında!

ZULME KARŞI DURMAK TERCİH DEĞİL, SORUMLULUKTUR: Eymen, “Gazze'deki çocuklar aslında çok basit bir şey istiyor: yaşamak, güvende olmak. Vatan bildikleri topraklarda büyümek. Ama yıllardır süren bu zulüm artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Ve ne yazık ki dünya çoğu zaman susmaktadır. Ama biz susmayacağız. Çünkü susmak, zulme rıza göstermektir. Biz burada sadece konuşmak için değil, Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak için bulunuyoruz. Buradan ilan ediyoruz; Bu dava sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın ve ümmetin davasıdır. Bu bir iman, bir vicdan, bir adalet meselesidir. Vicdan sahibi herkese sesleniyoruz: Bu zulme karşı durmak bir tercih değil, bir sorumluluktur" diye konuştu.