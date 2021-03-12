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Gündem 'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!
Gündem

'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili saygısız ifadeler kullanmıştı. 'Fakir' edebiyatı yapan Bacıoğlu'nun 'alkol masası'nda fotoğrafları çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:58:00 -

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlattı.

Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Yorumlar

m a

kendi o olmasada zihniyeti o pu
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Resat

Yanlış anlamışsınızdır,sut derken onların alameti farikası olan Aslan sütünü kastetmistir.
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