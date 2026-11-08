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Yaşam Sürüleriyle Iğdır’a ulaşmaya çalışıyorlar! Kar bastırdı, göç yolculuğu çileye döndü
Yaşam

Sürüleriyle Iğdır’a ulaşmaya çalışıyorlar! Kar bastırdı, göç yolculuğu çileye döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kars’ta etkili olan kar yağışı, küçükbaş hayvanlarıyla Iğdır’a doğru yola çıkan göçerleri hazırlıksız yakaladı. Kar, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen ilerlemeye çalışan göçerlerin zorlu yolculuğu dronla görüntülendi...

Yaz aylarını Ardahan ve çevresindeki yaylalarda geçiren göçerlerin dönüş yolculuğu, yüksek kesimlerde bastıran karla zorlaştı. Yaz aylarını Ardahan ve çevresindeki yaylalarda geçirdikten sonra kış mevsimini geçirmek üzere Iğdır'a doğru hareket eden göçerler, güzergahları üzerindeki karlı dağları aşmaya çalışıyor.

 

“Ayağın kayıyor, gezemiyorsun”

Havaların açmasını beklediğini ifade eden Murat Çinkılıç, "İnşallah açar yine tabi ki yağar, bir baktın kapattı. Bir baktın açtı hava iki ay sürdü, herkes koyununu malını çıkarır otarır. Zevk alıyorsun, işte hayvanlarla iç içesin otladığı zaman hoşuna gidiyor. Tabi zorlu yönleri oluyor. Soğuk olunca üşüyorsun. Ayağın kayıyor, gezemiyorsun. İnsan ister istemez yoruluyor. Hayvanlarımız için mecburuz" dedi.

 

Büyük çaba sarf ediyorlar

Günlerdir süren yolculukta göçerler, hayvanlarının zarar görmemesi ve güvenli şekilde hedeflerine ulaşabilmesi için büyük çaba sarf ediyor. Karla kaplanan dağlık arazide ilerleyen yüzlerce küçükbaş hayvanın oluşturduğu görüntüler, göçerlerin doğayla mücadelesini gözler önüne seriyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen yollarına devam eden göçerler, kar ve tipiye yakalanmadan bir an önce daha ılıman iklime sahip Iğdır'a ulaşmayı hedefliyor.

 

Yolculuk havadan görüntülendi

Beyaz örtüyle kaplanan dağların arasında ilerleyen göçerler ve küçükbaş hayvan sürüsü, dron ile kaydedildi. Görüntülerde, geniş bir alana yayılan hayvan sürüsünün karla kaplı arazide güçlükle ilerlediği, göçerlerin ise sürüyü bir arada tutmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.

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