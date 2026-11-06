Vali Aydın'ın acı günü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın, 74 yaşında hayatını kaybetti. Hatice Aydın'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Aydın için merkez Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Hatice Aydın'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Aydın'ın oğlu Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bazı milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Aydın ailesi, taziyeleri Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde kabul edecek.