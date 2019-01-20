Sürücülere büyük kolaylık

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen arama ve rehber uygulaması özelliği taşıyan Upcall, özelliklerine bir yenisini daha ekledi. ‘Upcall Arayana Ne Dinletsem’ özelliği sayesinde, aranan kişi araç kullanıyorsa, arayanlar bu durumdan haberdar olacak. Upcall sayesinde araç kullanan sürücüler hem güvenli bir sürüş yapacak hem de seyir halinde cep telefonu kullanma nedeniyle kesilen trafik cezasından kurtulacak.

Toplu görüşme imkânı

Upcall uygulaması, AppStore ya da Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Upcall uygulaması, telefon rehberinde kayıtlı olmasa da arayanın kim olduğunu gösteriyor. Uygulama ayrıca aramaya konu ekleyerek, arama nedenini daha telefon çalarken karşı tarafa iletiyor. Resim ve emojili arama seçeneğiyle de telefon ekranlarını eğlenceli bir hale getiriyor. Upcall’un ayrıcalıklı özellikleri arasında, grup oluşturarak tek tıkla toplu görüşme, rehberde kayıtlı olmayan numaraları arayabilme, en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle ulaşabilme, ‘rahatsız etme’ seçeneğiyle telefon açıkken de ulaşılamıyor anonsu iletilmesi yer alıyor.