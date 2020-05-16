Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Sürücü kursları ne zaman açılacak?

16 Mart'ta kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan sürücü kursları 1 Haziran'da yeniden açılacak.

Uygulama sınavları nasıl düzenlenecek?

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

İşte Türkiye'nin normalleşme takvimi

Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlıyor.

İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos,

üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık,

dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. İşte o aşamalara göre hayatın bazı alanlarındaki normalleşme planı:

Restoranlar ne zaman açılacak?

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

65 yaş üstü kısıtlaması ne zaman kalkacak?

65 Yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı, olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.

Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.

Pazar yerleri

Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs’ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı’da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

AVM'ler

11 Mayıs’ta açılan AVM’lerde maske takma, ateş ölçme ve sosyal mesafe gibi sıkı kurallar uygulanıyor. Tehlike geçene kadar valeler hizmet dışı olacak. Çünkü en riskli bölüm burası, dolayısıyla vatandaş arabasını kendisi park edecek.