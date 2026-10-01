Sürpriz isimden adaylık çıkışı! TFF’deki mafyatik jargonu bitireceğim

Spor yazarı Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını yineledi. Daha önce 1 Temmuz'da Türk futboluna ilişkin manifestosunu açıklayan Meleke, yapılacak ilk TFF seçiminde başkanlığa talip olduğunu duyururken hayata geçirmek istediği yeni projeleri de paylaştı.

Meleke, adaylık açıklamasında, "İlk seçimde TFF başkanlığına adayım. Ve başkan olursam da mevcut mafyatik jargona son vereceğime, takım elbiseli holiganizmi bitireceğime, sadakat kriterinin yerine liyakati koyacağıma, bilim ve inovasyon odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

TFF'NİN YÖNETİM MODELİNİ ELEŞTİRDİ

TFF'nin yıllık bütçesinin 8,5 milyar lira ve çalışan sayısının 400'ün üzerinde olduğunu belirten Meleke, federasyonun mevcut yönetim ve seçim sisteminin değişmesi gerektiğini savundu.

TFF Başkanını seçen 320 delegenin 126'sının Süper Lig, 36'sının ise 1. Lig yöneticilerinden oluştuğunu belirten Meleke, delegeler arasında yalnızca 5 eski futbolcu ve 4 teknik direktör bulunduğunu ifade etti.

Başkan adayı olabilmek için dahi 64 delegenin imzasına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Meleke, göreve gelmesi halinde eski milli futbolcuların, üst düzey teknik direktörlerin, hakemlerin ve futbolun diğer paydaşlarının delege sisteminde daha fazla temsil edilmesini sağlayacağını açıkladı.

TFF YÖNETİM KURULUNUN YAPISINI DEĞİŞTİRECEK

Meleke'nin yeni manifestosunun ilk sırasında TFF Yönetim Kurulunun yapısı yer aldı. Tüzük değişikliğiyle futbolun farklı paydaşlarının yönetimde temsil edilmesini isteyen Meleke, kurulun yalnızca iş insanlarından oluşmadığı bir model önerdi.

Meleke, her yönetim kurulunda en az bir doktora seviyesinde iletişim fakültesi mezunu, bir doktora seviyesinde spor yöneticiliği bölümü mezunu, bir eski futbolcu, bir teknik direktör ve bir eski hakemin bulunması gerektiğini belirtti.

MHK MODELİNİ TARİHE GÖMMEK İSTİYOR

Meleke'nin en dikkat çeken vaatlerinden biri Merkez Hakem Kuruluna ilişkin oldu. Mevcut MHK modelinin tamamen değiştirilmesi gerektiğini savunan Meleke, kurulun başına uluslararası düzeyde marka değeri yüksek yabancı bir hakem eğitmeninin getirilmesini önerdi.

Collina, Rosetti ve Mateu Lahoz seviyesinde bir isimle beş yıllık sözleşme yapılmasını isteyen Meleke, bu kişinin hakemlerin eğitimi ve gelişimine odaklanması gerektiğini belirtti.

Meleke ayrıca hakemlerin beş yıl boyunca maçlara halka açık kura sistemiyle atanmasını, kurayı ise çocuk hakem adaylarının çekmesini önerdi. Hakem havuzunun geliştirilmesi için üniversitelerle çalışma yapılmasını da planları arasına ekledi.

VAR ODASI DENETİME AÇILACAK

VAR sisteminde de yeni bir uygulamaya geçmek isteyen Meleke, Riva'daki VAR odasının arkasına sesin de aktarılacağı camekanlı bir bölüm yapılmasını önerdi.

Meleke'nin planına göre maç yapan iki kulüpten birer yetkili bu bölümde bulunarak VAR operasyonunu gözlemleyebilecek.

YAYINCI KURULUŞ İÇİN DE BENZER MODEL

Meleke, benzer bir denetim sisteminin yayıncı kuruluş için de uygulanmasını istedi. Canlı maç yayınlarında reji odasının arkasına camekanlı bir bölüm yapılmasını öneren Meleke, iki kulüpten birer temsilcinin burada gözlemci olarak bulunabileceğini belirtti.

STATLARA YENİ KRİTERLER GELECEK

Süper Lig'de mücadele edecek kulüpler için stadyum kriterlerinin daha sıkı hale getirilmesini isteyen Meleke; stat giriş ve çıkışlarının düzenli olması, herkesin kendi koltuğunda oturması, uygun fiyatlı kafeteryalar ve modern tuvaletlerin bulunması gerektiğini ifade etti.

Statların her hafta bağımsız denetçiler tarafından kontrol edilmesini öneren Meleke, gerekli şartları karşılamayan tesislerin eksiklikler giderilene kadar hizmet verememesi gerektiğini savundu.

YAYIN HAVUZUNUN DAĞILIMI DEĞİŞECEK

Yayın gelirlerinin dağıtımında tribün doluluk oranının da dikkate alınmasını isteyen Meleke, statlarını yüzdesel olarak daha fazla dolduran kulüplerin havuzdan daha fazla pay alabileceğini belirtti. Avrupa kupalarında grup aşamasına kalan takımlara da ülkeyi temsil etmeleri nedeniyle ek bir prim verilmesini önerdi.

LİG DAHA ERKEN BAŞLAYABİLİR

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki ön eleme maçlarına daha hazır çıkabilmesi için lig takviminin yeniden düzenlenmesini isteyen Meleke, sezonun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılabileceğini ifade etti.

Bu değişiklik öncesinde meteoroloji uzmanlarıyla çalışma yapılmasını öneren Meleke, sıcaklığın yüksek olduğu şehirlerdeki takımların sezonun ilk haftalarında deplasmanda oynatılabileceğini belirtti.

MAÇ KADROLARI 23 KİŞİ OLACAK

Süper Lig'deki 21 kişilik maç kadrosu uygulamasını da değiştirmek isteyen Meleke, kadroların 23 futbolcuya çıkarılmasını önerdi. Meleke, profesyonel futbolcuların kadro sınırı nedeniyle maçları evlerinden takip etmek zorunda kalmasının önüne geçilmesi gerektiğini savundu.

YABANCI SINIRINI KALDIRACAK

Meleke'nin vaatleri arasında yabancı futbolcu sınırının tamamen kaldırılması da bulunuyor. Bunun yerine belirli kriterlere ve puanlamaya dayanan bir vize sistemine geçilmesini isteyen Meleke, kulüplerin bir sezonda en fazla iki teknik sorumluyla sözleşme imzalayabilmesini de planları arasına aldı.

Milli takım primlerini tamamen kaldıracağını açıklayan Meleke, TFF'deki personel sayısını azaltacağını ve federasyon bütçesinden altyapıya, çocuklara ve engellilere daha fazla kaynak aktaracağını belirtti.

"DÖRT YILIN SONUNDA GÖREVİ BIRAKACAĞIM"

Meleke'nin 10 maddelik yeni manifestosunun son maddesi ise kendi görev süresiyle ilgili oldu. Başkan seçilmesi halinde dört yılın yeterli olacağını belirten Meleke, bu sürenin sonunda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Meleke, "Bu sürenin sonunda arkamda tertemiz yepyeni bir tüzük, yenilenmiş statüler, yepyeni bir disiplin talimatı ve bir adalet duygusu bırakarak gönül rahatlığıyla ayrılmak istiyorum görevden" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim vurgusuna atıfta bulunan Meleke, isimlerden ziyade bilimsel yaklaşımın esas alınması gerektiğini belirtti.