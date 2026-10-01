Eğitimciler ihbar etti, silah ruhsatlı çıktı! Okula silahla gelince gözaltına alındı

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Bursa İnegöl’de yeğeniyle ilgili okul müdürüyle görüşmek için ortaokula gelen 24 yaşındaki Sait K.’nin belindeki tabancayı fark eden çalışanlar polise haber verdi...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda panik dolu anlar yaşandı.

 

Olay, Akhisar Mahallesi’nde eğitim öğretime devam eden İnegöl Organize Sanayi bölgesi Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sait K. (24), yeğeniyle ilgili okul müdürüyle görüşmek amacıyla okula geldi. Ancak şahsın belinde tabanca bulunduğunu fark eden eğitimciler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, okulun yakınlarında devriye görevi yaptığı sırada olaydan haberdar olarak kısa sürede okula ulaştı. Ekipler, şahsı okul içerisinde kontrol altına aldı. Yapılan incelemede şahsın üzerinde bulunan tabancanın taşıma ruhsatlı olduğu belirlendi. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına silahla girilmesi nedeniyle şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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