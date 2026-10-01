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Köfteci Sergen yeni şube açtı: Acun Ilıcalı’nın haftada üç defa yediği o meşhur köfteci oymuş...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Köfteci Sergen yeni şube açtı: Acun Ilıcalı’nın haftada üç defa yediği o meşhur köfteci oymuş...

Masterchef yarışmacısı Sergen'in köfteci açılışına katılan Acun Ilıcalı bu lezzeti çok sevdiğini açıkladı.

#1
Foto - Köfteci Sergen yeni şube açtı: Acun Ilıcalı’nın haftada üç defa yediği o meşhur köfteci oymuş...

Köfteci Sergen, yeni şubesini Beylikdüzü’nde açmıştı. Açılışa Acun Ilıcalı, Danilo Şef ve Mehmet Şef de katılmıştı.

#2
Foto - Köfteci Sergen yeni şube açtı: Acun Ilıcalı’nın haftada üç defa yediği o meşhur köfteci oymuş...

Masterchef yarışmasında da adından söz ettiren Köfteci Sergen işletmesinin de sahibi olan yarışmacı şubelerini çoğaltıyor.

#3
Foto - Köfteci Sergen yeni şube açtı: Acun Ilıcalı’nın haftada üç defa yediği o meşhur köfteci oymuş...

Acun Ilıcalı, en çok tattığı lezzetlerin arasında bu köftenin olduğunu söylemesi sosyal medyada günün konusu oldu.

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