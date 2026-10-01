Köfteci Sergen yeni şube açtı: Acun Ilıcalı’nın haftada üç defa yediği o meşhur köfteci oymuş...
Masterchef yarışmacısı Sergen'in köfteci açılışına katılan Acun Ilıcalı bu lezzeti çok sevdiğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Masterchef yarışmacısı Sergen'in köfteci açılışına katılan Acun Ilıcalı bu lezzeti çok sevdiğini açıkladı.
Köfteci Sergen, yeni şubesini Beylikdüzü’nde açmıştı. Açılışa Acun Ilıcalı, Danilo Şef ve Mehmet Şef de katılmıştı.
Masterchef yarışmasında da adından söz ettiren Köfteci Sergen işletmesinin de sahibi olan yarışmacı şubelerini çoğaltıyor.
Acun Ilıcalı, en çok tattığı lezzetlerin arasında bu köftenin olduğunu söylemesi sosyal medyada günün konusu oldu.
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