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Dünya Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 00:12:00 -
Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 rejim milisinin öldüğü, 7 milisin de yaralandığı açıklandı.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının Golan Tepeleri civarından gelerek Şam'ın güneyini hedef aldığı ortaya çıktı.
Rejim yetkilileri yaptıkları açıklamada, İsrail'in ateşlediği füzelerin imha edildiği iddia edildi. Suriyeli yetkililer can ve mal kaybı bildirmedi.

İsrail Suriye'deki Hizbullah varlığını bahene ederek, bu ülkeye sık sık hava saldırısı gerçekleştiriyor.

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