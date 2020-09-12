Suriyelilerin İstanbul’da geliştirdiği “mobil oyun” 45 milyon kez indirildi

“Wolves Interactive” şirketi 2016 yılında Suriyeli elektrik mühendisi Ahmed Allazkani, yazılım uzmanları Khaled Almouthtar ve Karam Bwidani ve 3D tasarım uzmanı Wael Dayoub tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağlı Teknopark’ta kuruldu. Mobil oyun yapmak amacıyla kurulan şirketin geliştirdiği “Traffic Tour” isimli oyun şu ana kadar dünyadaki 45 milyon cep telefonu kullanıcısı tarafından, “Motobike” adlı oyun ise 5 milyon kişi tarafından indirildi. 16 dilde tercümesi bulanan oyunlar sayesinde Türkiye’ye bugüne kadar 800 bin dolar döviz girdisi sağlandı.