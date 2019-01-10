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Suriyeliler hakkındaki yalanları kim nerden uyduruyor?

Mülteci Hakları Derneği, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin cevap verdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:58

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelierin sayısı resmi rakamlara göre 3 milyonu aştı. Zor durumda kalmış Müslümanların ümidi Türkiyede özellikle Suriyeliler hakkında bazı yanlış bilgiler konuşuluyor. Kim tarafından ne amaçla dillendirildiği bilinmeyen bu yanlış açıklamalara ilişkin Mülteci Hakları Derneği tarafından açıklama yapıldı.

'Suriyeliler devletten maaş alıyor'

Sosyal medya başta olmak üzere bir çok basın ve yayın organlarında gündeme getirilen Suriyeliler Devletten Maaş Alıyor mu? sorusuna cevap veren Mülteci Hakları Derneğinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Üzerinde Avrupa Birliği logosu bulunan projelerin finansmanı, Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından karşılanmaktadır. Belirli şartları sağlayan Suriyeli mültecilere KIZILAYKART aracılığı ile nakit yardımı yapılmaktadır. Banka kartı özelliğine sahip olan KIZILAYKART ile mülteciler pos cihazlarını kullanarak harcama yapabilmektedirler. Suriyeliler Türk Hükumetinden maaş almamaktadır."

'Suriyelilerin suç işleme oranı çok fazla'

Halk arasında konuşulan bir diğer konu da Suriyelilerin suç işleme oranlarının yüksek olduğu iddiası. Mülteci Hakları Derneği bu konuya ilişkin açıklamasında İçişleri Bakanlığı'nın rakamsal verilerini kullandı:

"Suriyelilerin Türkiye'de işlenen toplam suçlara oranı Türkiye'deki nüfusları göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin genel suçlarına göre oldukça azdır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye'deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 yıllarında yıllık ortalama 1,32'dir."

'İşyeri açan Suriyeliler vergi ödemiyor'

Mülteci Hakları Derneği işyeri açan Suriyelilerin vergi ödemediği yönünde de yanlış bir algı olduğunu ifade etti:

"Suriyeliler, her Türk vatandaşı ya da Türkiye'de yaşayan yabancılar gibi kanuni gereklilikleri yerine getirerek işyeri açabilirler. İşyeri açan her Suriyeli vergi mükellefidir"

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:58
  1. suriyeliler
  2. yalan

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit10 dk önce
    refandum yapacaksın halka soracaksın Suriye lileri halk istiyormu istemiyormu istemiyorum Suriyelileri istemiyorum vatandaşlık verilmesini istemiyorum İSTEMİYORUM

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