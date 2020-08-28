Suriyeli mağdur çocukların sesini duyan Türk annelerin şefkati sınır tanımadı

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da bir grup anne ve gönüllü genç, İdlib'de görev yapan Türk asker ve doktorların çağrısıyla mağdur Suriyeli çocuklara şefkat elini uzatmak için yardım topluyor.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kollarına üye anneler ve destek veren gönüllü gençler, yaşanan bu sıkıntılı günlerde İdlib bölgesinden gelen çağrı üzerine çocukların ihtiyaçlarını karşılayıp onları mutlu edebilmek için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

"Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan kadınlar, savaş mağduru çocuklar için çevrelerindeki hayırseverleri ve kentteki esnafı tek tek ziyaret edip destek talep etti.

Hayırseverlerden temin edilen az kullanılmış ve yeni kıyafetleri, ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelerin çocuklarına ulaştırmak için oluşturdukları toplama merkezinde yaş ve cinsiyete göre paketleyen anneler, ilk etap da 3 bini aşkın çocuğun kalbine dokunabilecek.

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyilik için bir araya geldikleri anneler ile savaş mağduru çocukların yüreklerine dokunmak için seferber olduklarını söyledi.

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"Kurulma amacımız iyiliğe ve hayra davettir. İyilik ve hayır yolunda güzel çalışmalar yapabilmek için çabalıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İdlib'in kırsal kesiminde görev yapan Türk asker ve doktorlarımızın birkaçı tarafından arandım. Orada durumun çok vahim olduğunu, çocukların giysiye ve ayakkabıya ihtiyacı bulunduğunu söylediler."

Erdoğan, bunun üzerine beraber çalıştıkları gönüllüler ile yardım kampanyası başlattıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Biz de hemen çocukla için yardım çalışması başlattık. Sağ olsunlar Elazığlılar bu yardım kampanyasına duyarsız kalmadı. Kapı kapı dolaşarak o çocuklar için giysi ve oyuncak topladık. 3 bini aşkın çocuğu giydirecek giysiye ulaştık."

- "Asker ve doktorlarımızın sesine kulak verdiler"

Erdoğan, Elazığlıların başlatılan yardıma kampanyasına destek verdiğini anlatarak, "Türk Asker ve doktorlarımızın sesine kulak verdiler. Gönüllü annelerimiz ile toplanan yardımları asker ve doktorlarımız rahat bir şekilde dağıtması için yaş ve cinsiyetlerine göre ayırıp, paketleme yapıyoruz. 'Kardeşlik Sınır Tanımaz' dedik. Oradaki çocuklara ulaşmak için çalıştık, oradaki asker ve doktorlarımızda bize vesile oldu. Bu sıkıntılı dönemde onlara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bunu yaparken içimiz huzur doluyor"



İyilik hareketinde gönüllülerinden Yüsra Öztürk de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla oluşan boş vakitlerini iyiliğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mağdur çocuklara destek sunmanın önemine işaret eden Öztürk, "Sosyal medyada zor durumda olan çocuklar için başlatılan yardım kampanyasını gördüm. Ben de bu yardım grubunun içinde olmak istedim. Çünkü süreçten dolayı çok fazla vaktim oluyor. O süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istedim. Çocukların mutluluğunu düşünerek oyuncakları hazırlıyoruz. Ayakkabıları, çantaları, elbiseleri en güzel şekilde paketliyoruz. Bunu yaparken içimiz huzur doluyor." dedi.

- "Onlar da bizim çocuklarımız"

Neslişah Kızılkaya ise uzun zamandır bu tür iyiliklerin içerisinde gönüllü olarak çalıştığını aktardı.

Büyük özveri ile çalıştıklarını belirten Kızılkaya, "Onlar da bizim çocuklarımız, destek olmak zorundayız. Az da olsa onlara merhem olacağız. " diye konuştu.