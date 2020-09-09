Suriyeli KOBİ'leri kalkındırmak için sanal fuar yapılacak

İSTANBUL (AA) - İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), 12-15 Eylül tarihleri arasında Suriyeli girişimci KOBİ'lere yönelik Kadın Giyim ve Ayakkabı Sanal Fuarı gerçekleştirecek.

Endless Fairs'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 50 kadın giyim ve ayakkabı KOBİ'si, İNGEV ve Endless Fairs iş birliği ile düzenlenecek sanal fuar sosyal girişimiyle Türkiye ve dünya pazarına açılacak.

"d-FAIRs Kadın Giyim ve Ayakkabı Sanal Fuarı", kadın giyim ve ayakkabı sektörlerindeki Suriyeli KOBİ’leri Türkiye'de ilk defa buluşturan sanal fuar olma özelliği taşıyor. Fuarla pandemi döneminde ağır hasar alan Suriyeli KOBİ’leri kalkındırmak amaçlanıyor.

Suriyeli KOBİ'ler, sanal fuarda sektör bağlantılarıyla uzun vadeli ilişkiler geliştirilip, milyonlarca ziyaretçiye ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endless Fairs Üst Yöneticisi (CEO) Gökmen Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ihracatta ve ithalatta kalkınmasını desteklemenin yanı sıra Türkiye'deki kırılgan gruplara da girişimciliklerinde ve iş potansiyellerini artırmalarında destek olmak bizim için onur verici. İNGEV ile böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak kurumum adına da bireysel olarak da çok güzel bir gelişme” açıklamasında bulundu.

Fuar programında 3 günlük sergilemenin yanı sıra seminerler, iş buluşmaları, protokol ziyaretleri, sanal ticari gösteriler, STK ve dernek ziyaretleri ve sosyal aktiviteler de yer alıyor.